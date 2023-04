De Stiefmoeder: ’Onwillekeurig hap ik naar adem’

Zaterdag

De bambi-ogen op het scherm van mijn telefoon kijken me onderzoekend aan. En dan verschijnt ook het slaperige hoofd van Leroy. Hij lijkt een beetje geschrokken, maar knipoogt charmant. ‘Oh, dat is een vriendin van papa. Zeg maar welterusten.’ Ik hoor Mila’s hersentjes nog net niet kraken. ‘Hoe heet jij?’ vraagt ze nieuwsgierig. Vragend kijk ik Leroy aan, in de hoop dat hij bijspringt. ‘Kan ze niet praten, papa?’ Mila klinkt bezorgd.

Leroy lacht zijn witte tanden bloot en knikt me bemoedigend toe. ‘Hoi, ik ben Sanne. En volgens mij ben jij Mila…’ Ze knikt semi-verlegen en frunnikt aan een krulletje dat voor haar gezicht hangt. ‘Nou, zeg maar welterusten’, onderbreekt Leroy de stilte die is gevallen. ‘Welterusten Sanne!’ ‘Welterusten Mila.’ En dan wordt er opgehangen. Met een diepe zucht gooi ik mijn telefoon naast me neer en laat ik mezelf achterover vallen.

Zondag

Ik word wakker met een appje van Leroy. ‘Goedemorgen mooierd! Hoop dat je lekker hebt geslapen. Nou, dat was je eerste kennismaking ;)’ Ik grinnik. Iets anders dan ik me het had voorgesteld, maar eigenlijk wel lekker laagdrempelig. En ik kan niet anders zeggen dan dat mijn eerste indruk positief is. Wát een schattig kindje. ‘Hé luister. Ik breng Mila en Jaxx al voor het avondeten naar hun moeder. Zal ik daarna naar jou komen? Samen iets eten en een bioscoopje pakken?’

Om half zeven staat Leroy op de stoep. Zijn aftershave komt me tegemoet bij het openen van de deur. Zwijgend nemen we elkaar op. Hij ziet er weer heerlijk uit. Pretlichtjes in zijn ogen en om zijn lippen die ondeugende grijns die ik inmiddels kan dromen. Mijn blik dwaalt af naar beneden en blijft hangen bij zijn casual grijze joggingsbroek en de contouren die zich daarin aftekenen. Onwillekeurig hap ik naar adem. ‘Hmm, ik heb je gemist.’ Nog voor ik iets kan terugzeggen, duwt hij zijn lippen op de mijne. Mijn hart klopt in mijn keel en mijn benen voelen alsof ze op het punt staan het te begeven. Leroy lijkt het door te hebben. Met een soepele beweging duwt hij me naar binnen, tilt hij me op en zwaait hij de voordeur achter ons dicht. Terwijl hij mijn haren beetpakt en mijn hoofd zachtjes achterover kantelt, zoent hij hongerig mijn nek.

‘Wauw…’ Dom grijnzend staar ik naar het plafond. ‘Wauw…’ Ik draai mijn hoofd en kijk naar Leroy. Hij ligt er exact hetzelfde bij als ik. We werpen elkaar een veelzeggende blik toe. Net als ik in zijn armen wil kruipen, gaat zijn telefoon. Hij kreunt en kijkt met een half oog op het schermpje. ‘Sorry, deze moet ik even nemen.’ Aan de andere kant van de lijn klinkt een boze vrouwenstem. ‘Waar the fuck ben jij mee bezig? Mila vertelt net dat ze afgelopen nacht een vriendin van papa heeft gezien!’

