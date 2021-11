Patricia (37) twijfelde over het moederschap: ’Ik werd gefrustreerd door de druk’

Premium Buitenland

Huwelijksreis naar Zuid-Afrika eindigt in quarantaine in Nederlands hotel: ’Als we onze kamer verlaten, worden we opgepakt’

Een fantastische huwelijksreis in Zuid-Afrika eindigt in mineur voor het Belgische koppel Louis Defour (31) en zijn vrouw Isabella Dedovic (29). Ze zitten sinds vrijdagochtend vast in een hotel in Amsterdam omdat Louis positief testte op het coronavirus. „We hebben er ons inmiddels bij neergelegd, m...