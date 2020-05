Jennifer was buddy op de ic: Onmenselijk dat ze hun familie niet mochten zien

Ⓒ Haga Ziekenhuis

De piek zijn we voorbij en de daling van het aantal ic-patiënten met corona zet gestaag door. Dit betekent meer ademruimte voor de ic-verpleegkundigen. Zo ook voor ic-buddy Jennifer Oosterbaan (27). Na wekenlang verpleegkundigen ondersteunen op de ic van het HagaZiekenhuis kan ze haar opleiding tot Physician Assistant Neurochirurgie weer oppakken. In het kader van de Dag van de verpleging vertelt Jennifer over haar werktijd op de ic.