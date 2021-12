Premium Het beste van De Telegraaf

Janine: 'Ik bewijs dat topvrouwen niet 'mannelijk' hoeven te zijn'

Door Tanja Spaander Kopieer naar clipboard

„Ik heb verschillende functies gehad, maar ben toch het liefst bezig met werknemers gelukkiger maken. Dat ik werd uitgekozen tot Topvrouw van het Jaar vond ik bijzonder.” Ⓒ Mark Uyl

In september won Janine Vos (49) de titel Topvrouw van het Jaar. Ze is Chief Human Resource Officer en lid van de groepsdirectie bij de Rabobank. Janine is getrouwd en heeft twee kinderen van 17 en 15.