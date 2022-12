Mariëlle trof criminele slotenmaker: ’Met tranen in mijn ogen rekende ik af’

Ik schreef er eerder over: volwassen zijn vind ik soms maar lastig. En dan vooral de levenslessen die erbij komen kijken. Doe je het namelijk een keer fout, dan zijn de consequenties een stuk pijnlijker dan een uur nablijven, zonder eten naar bed of een paar dagen huisarrest. Wanneer je als volwassene een fout maakt, ben je keihard de lul. En negen van de tien keer komt er geld bij kijken. Zo moest ik al eens een jaar aan huur- en zorgtoeslag terugbetalen omdat ik een fout had gemaakt zonder dat zelf door te hebben en leerde ik ‘the hard way’ dat je aan een casco+ verzekering eigenlijk geen bal hebt. Van de week herinnerde iemand me aan een les die ik eigenlijk al een beetje had verdrongen: nooit maar dan ook nooit de eerste optie aanklikken als je op zoek bent naar een slotenmaker omdat je jezelf hebt buitengesloten.

Tas binnenstebuiten

Ik denk dat het een jaar of twee geleden is. Het was een uur of zeven ’s avonds en ik had net een blind date gehad. Nadat we op neutraal terrein wat hadden gedronken en ik mij ervan had verzekerd dat ik geen moordenaar voor me had, besloten we de avond bij mij thuis voort te zetten met een film en pizza. Voor de deur stond ik wat onhandig in m’n zakken te graaien. Ik haalde er van alles uit. Een leeg kauwgompakje, kleingeld, bonnetje van de Appie. Maar geen sleutelbos. Ik keerde mijn tasje binnenstebuiten, maar de inhoud daarvan was al net zo onbevredigend. In gedachten spoelde ik de middag terug en ineens wist ik het. In mijn haast had ik ’m met mijn domme kop op het aanrecht laten liggen. Shit, shit, shit.

Beginnende paniek

Mijn date had er al snel genoeg van. Met een of ander rotsmoesje maakte hij zich uit de voeten. Hij zal wel hebben gedacht: daar gaan we níét aan beginnen. Het was inmiddels donker (en koud) geworden, de huisbaas kreeg ik niet te pakken en de enige vriendin met een reservesleutel was toevallig net die week op vakantie. Omdat mijn telefoon op het punt stond het te begeven, typte ik met beginnende paniek ‘slotenmaker Rotterdam’ in en belde ik het nummer dat als eerste naar boven kwam.

De aardige mevrouw aan de andere kant van de lijn stelde me gerust. Jezelf buitensluiten kon iedereen overkomen. Een prijsindicatie kon ze nog niet geven. Daarvoor moest echt eerst naar het slot gekeken worden. Maar geen zorgen, veel zou het niet worden. Achteraf had dat natuurlijk mijn eerste rode vlaggetje moeten zijn, maar het vooruitzicht van een warme douche vertroebelde mijn beoordelingsvermogen. Ze beëindigde het gesprek met de mededeling dat er met een uurtje iemand bij me zou zijn.

Rode vlag

Twee uur later reed de tweede rode vlag mijn straat binnen. Niet in een busje, zoals ik had verwacht, maar in een dikke BMW. Vond ik dat vreemd? Zeker. Zei ik er iets van? Nee. Ik wilde gewoon naar binnen. Er stapte een jongen van een jaar of twintig uit die met me meeliep naar mijn appartement en eens goed naar het slot keek. Ook hij kon nog geen indicatie geven van hoe duur het zou worden. Dat kon pas als-ie binnen was, zei-ie. In nog geen minuut wipte hij het slot eruit en stonden we binnen. Ik slaakte een gilletje van blijdschap.

Honderden euro’s

Die blijdschap verdween enkele ogenblikken daarna, toen hij aan een opsomming begon. Het slot openbreken, een nieuw (volgens hem uitermate complex) slot erin zetten en twee nieuwe sleutels. Dan kwamen we volgens zijn berekening uit op driehonderd euro. Plus honderd euro avondtoeslag omdat hij om twee over tien hier was (volgens hem, niet volgens mij) en het normale tarief gold tot tien uur. Daarbij kwam nog vijfentwintig euro voor het gebruikte gereedschap en nóg eens vijfentwintig euro omdat ik niet op de begane grond, maar op de eerste verdieping woonde. Ongelovig keek ik hem aan toen hij de factuur waarop hij net van alles had gekrabbeld in mijn handen drukte. ‘Zo, hoe zou u willen betalen? Pinnen? Prima, gaan we regelen. Komt er alleen wel vijftig euro bij aan transactiekosten.’

Oplichters

Voor rekenwonders onder ons: inmiddels zaten we op vijfhonderd euro. Nou ben ik geen slotenmaker, maar dit leek me een tikkeltje aan de hoge kant. Maar er was niets tegenin te brengen. Hoe meer ik tegenstribbelde, hoe grimmiger de situatie werd. Uiteindelijk stelde hij voor er een collega bij te halen. Om middernacht alleen thuis zijn met twee oplichters leek me een nog slechter plan dan betalen en dus koos ik eieren voor mijn geld. Toen ik met tranen in mijn ogen had afgerekend, liep hij terug naar zijn BMW en verdween hij uit het zicht.

Black out

Natuurlijk had ik zijn kenteken moeten noteren, de politie moeten bellen of op zijn minst mijn bovenbuurman erbij moeten halen. Maar om de een of andere reden had mijn brein een soort black out en deed ik niets van dat alles. De volgende dag belde ik het nummer waarop ik de aardige vrouw had gesproken. Natuurlijk: geen gehoor. De buit was binnen. Een kleine Google zoektocht leerde dat ik niet de eerste was die hierin was getuind. Het wemelde van de klagende klanten en allemaal voelden ze zich net zo dom als ik. Weer een les geleerd, zal ik maar zeggen. Maar wat zou het fijn zijn als de volgende me niets kost.