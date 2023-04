’Het is de wereld op z’n kop, Enzo Knol, zo hard rijden is gestoord’

Hey Enzo Knol,

„Het leek misschien een goed idee, de agent, jezelf en je vriendin filmen nadat jullie staande werden gehouden vanwege een forse overschrijding van de toegestane snelheid, maar je hebt jezelf aardig te kakken gezet, joh. Je doet het – heel camerabewust uiteraard, wat dat betreft ben je een professional – op beschaafde wijze, maar je passieve agressiviteit ontgaat de kijker niet hoor. Wij voelen aan alles dat je het belachelijk vindt, dat jullie niet even lekker plankgas naar huis mochten rijden. We hadden echt wel door dat je de agent maar een jaloers ventje vond; hij hield jullie alleen staande omdat jullie in een Porsche reden. Had je die snelheid met je Suzuki Alto aangetikt, had hij jullie never nooit naar de kant gehaald, uiteraard.

Boete

Je deed je beklag over de manier waarop je werd aangesproken. De agent had de deur opengetrokken en hij had er een dodelijk ongeval ter illustratie van wat er kón gebeuren bijgehaald. Dat zinde jullie niet. Het kon allemaal wat vriendelijker. Onlangs waren er in Duitsland ook mensen omgekomen bij een ongeluk, kaatste jij terug, Enzo. So what hè? Dat hoort er een beetje bij, beetje scheuren, beetje een ongeluk veroorzaken. Boeien! Jullie reden 170 (minimaal) waar je 130 mag. ’Dat is niet het gekste wat er is’, stel je.

Nee Enzo. Tot het misgaat. Tot jullie met die ’ons kan niets gebeuren-houding’ een dodelijk ongeluk veroorzaken en het leven van een ander voor altijd zwart kleuren.

Voorbeeldfunctie van Enzo Knol

Het is niet de eerste keer dat jullie gepakt zijn. Je vlogt en TikTokt erover, omdat het zo lekker spannend is; #ophef – het scoort. Realiseer je je wel dat jullie doelgroep veelal dat rijbewijs nog moet halen? En dat jullie het stomst denkbare voorbeeld geven? Ik heb het door dit soort acties steeds meer gehad met influencers. Van ’jezelf’ je beroep maken, de hele dag door breed uitdragen wat je doet, iedere stap die je zet filmen en daar likes op vragen; het legt een voedingsbodem voor een verknipt wereldbeeld. Het is niet normaal om de regels die we hier met z’n allen moeten naleven te negeren. Die regels zijn er niet voor niets, ze gelden ook voor influencers. Jullie maken onderdeel uit van een samenleving. Jullie zijn niet de spil waar de wereld om draait.

Rai Vloet

Deze week werd profvoetballer Rai Vloet veroordeeld. Hij reed, beschonken en veel en veel te hard, een kindje van 4 dood. Jullie hadden dan wel een BoB aangewezen, maar als je zo hard reed als jullie deden, hoef je de controle maar even over het stuur te verliezen en het gaat mis. Daarbij hadden jullie zelf het leven kunnen laten, maar je had ook een andere weggebruiker kunnen doodrijden. Het was laat en lekker rustig toch? Geloof mij, in de auto naast je had ook op dat tijdstip een jong gezin kunnen zitten, op weg naar huis na een dag bij opa en oma die 50 jaar getrouwd waren - ofzo. Ach en ook als het geen jong gezin was, maar een oudere man of een 50’er die een avond had overgewerkt, hadden jullie op geen enkele wijze het recht gehad die levens onnodig in gevaar te brengen.

Ongelooflijke arrogantie

Dat je voor je draaiende camera begint over de manier waarop de agent je aansprak, getuigt van een ongelooflijke arrogantie, Enzo. Dan heb je het gewoon écht niet begrepen. Afpakken die auto en tot een blikje schroot pletten. Die agent is er niet om je een aai over je bol te geven, hij komt jullie bestraffen voor ontoelaatbaar gedrag. Wat mij betreft komen jullie niet weg met een eenvoudige boete, die jullie met een paar seconden vloggen terugverdienen. Doe jullie allebei die cursus maar, ram dat bewustzijn er maar in; je speelt met die patserige Porsche van je met het leven van een ander. Voor mij heb je afgedaan, maar wil je voor je (jonge) volgers overwegen een beter voorbeeld te gaan geven? Dat zou je sieren, véél meer dan de opvoedkundige preek die jij nu naar de agent afstak.”

