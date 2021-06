’Het moederschap is in Nederland niet te combineren met een drukke baan’

Volgens Candan heb je als werkende moeder écht een sociaal vangnet nodig. Een moeder of een zus bijvoorbeeld die op jouw kinderen kunnen passen wanneer je zelf aan het werk bent. En vaders dan? „Ik heb het idee dat vaders vinden dat, omdat zij meestal hoofdkostwinner zijn, de moeder alles maar moet oplossen wat de kinderen en het huishouden betreft. En dit is dan emancipatie anno 2021?”, aldus Candan.

Kinderopvang

Bijdragen voor crèches zijn met gemak een maandsalaris, aldus Candan. De overheid financiert een gedeelte van deze kosten, maar als de crèche besluit meer te vragen dan komen deze kosten bij de ouders terecht. „Moet ik gestraft worden omdat ik moeder ben?”, vraagt de columniste zich af. In Scandinavische landen is het op een hele andere manier geregeld. Daar heerst een sterk feministische cultuur en er is een hoge arbeidsmarktparticipatie van moeders.

Hoge ouderparticipatie

Het schoolsysteem in Nederland moet veranderen, vindt Candan. Volgens haar verwachten scholen een soort co-educatie, maar dat moet niet de bedoeling zijn. „Ik ben moeder en jullie zijn een school.” Ze vindt dat we compleet zijn doorgeslagen in die ouderparticipatie.

Continurooster

Eerder hanteerden basisscholen nog traditionele schooltijden. Starten om 8.30 uur, tussen de middag thuis een broodje eten en de schooldag eindigt om 15.00/15.30 uur. Dat is tegenwoordig niet meer. Steeds meer scholen zijn overgestapt op een continurooster. Dit betekent dat kinderen niet meer naar huis gaan tussen de middag, maar een korte middagpauze hebben op school en de eindtijd van de schooldag vervroegt. „De kinderen zijn ’lekker’ vroeg klaar en de werkende moeder moet haar programma hierop afstemmen”, aldus Candan. Ze vindt het tijd om ongelijkwaardigheid aan te pakken.

Twitter

Ondanks dat veel vrouwen zich kunnen vinden in het verhaal van Candan, zijn er ook een boel kritische twitteraars. Zo laten ze weten dat ze zich niet herkennen in haar verhaal, vinden mensen het logisch dat de kinderopvang betaalt is en vinden ze dat ze te veel onzinnige aannames doet.

