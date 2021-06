Hoe combineer je het hebben van kinderen met een drukke baan?

Yesim Candan vraagt zich af hoe een werkende moeder met een drukke baan dit kan combineren met het opvoeden van haar kinderen. Ⓒ Getty Images

Het moederschap is amper te combineren met een baan in Nederland. Dit zegt Yesim Candan in haar column voor RTL Nieuws. Ze schrijft dat ze het liefst op school zou hebben geleerd hoe je deze twee met elkaar moet combineren. Want, hoe combineer je het hebben van kinderen eigenlijk met een drukke baan?