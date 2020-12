Daghoroscoop 7 december

VANDAAG JARIG

Was u het afgelopen jaar in financieel opzicht vooral behoudend, komend jaar zult u avontuurlijker opereren en een experiment niet schuwen. Dat past beter bij u dan een risico mijdende opstelling. Ga ervoor, maar overdrijf niet. Qua gezondheid is het verstandig uw lever te ontzien.

RAM

Eén woord of blik kan vandaag genoeg zijn om iemand te laten ontploffen. Argumenten kunnen over en weer vliegen maar ook weer snel worden vergeten. Wees niet zelf uw ergste vijand door op kritiek te heftig te reageren.

STIER

Het verlangen de wereld te veranderen en ongelijkheid uit te bannen komt in uw eigen omgeving waarschijnlijk beter uit de verf dan in verre streken waar uw handen gebonden zullen zijn. Treed een naderend examen dapper tegemoet.

TWEELINGEN

Ruzie over macht, erfenis en dood kan deze dag kenmerken. Opteren voor zekerheid is nu de beste keus in elke situatie. Er kan u iets worden ontnomen in ruil voor iets wat u is geschonken. Maak er geen machtsstrijd van.

KREEFT

Waar u ook mee bezig bent, doe er uw best voor. U doet er verstandig aan om lastige werknemers ruim baan te geven. Een belangrijk contract kan worden ondertekend. Voorkom ongerechtigheden als u geen gezichtsverlies wilt lijden.

LEEUW

Maak de keus of u een rol wilt spelen in een drama of uw energie wilt steken in een persoonlijke missie. Anderen zijn het misschien niet eens met uw standpunt of vinden u overdreven. Pas er voor op dat u uw rol niet overschat.

MAAGD

Als trots de overhand krijgt kunt u meer op u nemen dan u kunt waarmaken. Speel geen spelletjes met uzelf. Door achter de schermen te werken krijgt u meer ruimte om na te denken zonder door anderen te worden beïnvloed.

WEEGSCHAAL

Concurrentie en rivalen kunnen de lat hoger leggen in een poging uw status te evenaren. Er zal geen plaats zijn voor mededogen en u zult alle hulp nodig hebben om aan de bedreiging van uw veiligheid weerstand te bieden.

SCHORPIOEN

Kom niet te bazig over als u op het werk uw mening geeft, want dan gaat men u mijden. U zult blij zijn als u vanmiddag weer thuis bent en kunt ontspannen in uw eigen omgeving. Nodig een collega eens thuis uit.

BOOGSCHUTTER

Vervelend commentaar of een onnadenkende actie kan u uit uw humeur brengen. Besteed er niet meer aandacht aan dan het waard is, zodat ernstige onvrede of rancune over een onbelangrijk voorval wordt voorkomen.

STEENBOK

Een sterk verlangen om veranderingen door te voeren kan tot gevolg hebben dat u een grote rol gaat spelen in een sociale beweging. Wees u echter bewust van het vermogen van sommige mensen om anderen te manipuleren.

WATERMAN

Met een beetje geluk kunt u vandaag een uitzonderlijke hoeveelheid werk verzetten en dat zal u zelf verbazen. Trek, ondanks uw eigen stoot energie, alle hulp aan die u kunt krijgen om een moeilijke taak of klus te voltooien.

VISSEN

Laat u door roddel, machtsspelletjes of laaghartigheid niet van de wijs brengen. U kunt het geluk nu keren en voor extra inkomsten in de toekomst zorgen. Door op uw stoutste droom te focussen kunt u meer bereiken dan u denkt.