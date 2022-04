Daghoroscoop 4 april - Maak een goede indruk, Boogschutter!

VANDAAG JARIG

Meer aandacht zal dit jaar uitgaan naar jouw mentale gesteldheid. Je zult bereid zijn afstand te nemen van de materiële wereld en zaken beoordelen vanuit een breder perspectief. Je zult, als het ware, willen uitstijgen boven het alledaagse, het gewone, om aldus problemen op te lossen.

RAM

Jouw fantasie kan overuren draaien en als je denkt dat iemand als een baksteen voor je valt lijkt het verstandig even af te wachten. Misschien is jouw gevoel juist, maar er kunnen factoren spelen waarvan je nu nog geen weet hebt.

STIER

Een plotselinge aanvechting iets moois of ultramoderns te kopen kan je ertoe brengen een lening af te sluiten. Jouw timing kan echter verkeerd zijn. Bekijk je banksaldo en trek liever de broekriem aan dan uit de band te springen.

TWEELINGEN

Je kunt na het weekend uitgeput of gestrest zijn. Het kan geen kwaad wat extra vitaminen en mineralen tot je te nemen en je te verdiepen in de samenhang tussen lichaam en geest. Forceer niets als onderhandelingen stagneren.

KREEFT

Pret kan het vandaag op de werkvloer winnen van ernst. Thuis kan echter wrijving ontstaan als jouw partner meer van je verlangt dan je kunt/wilt geven. Het zal moeilijk zijn te bedenken wat je moet doen of zeggen.

LEEUW

Je kunt nieuwsgierige blikken trekken; een uiterlijke verandering lokt leuke reacties uit. Het zal moeite kosten je op jouw werk te concentreren als je meer met privézaken bezig bent. Gokken wordt afgeraden; je hebt jezelf niet in de hand.

MAAGD

Een mens moet voldoening en tevredenheid voelen. Bedenk of jouw loopbaan je geeft wat je verlangt en of je de liefde ontvangt waaraan je behoefte hebt. Wijs deze vragen niet af; ze zijn belangrijk. Geef zelf alle liefde die je in je hebt.

WEEGSCHAAL

Focus op nieuwe afspraken. Je bent nu in staat jouw gevoelens beter onder woorden te brengen dan voorheen. Communiceer helder en diplomatiek. Als je een lezing houdt zul je imponeren en mensen kunnen beïnvloeden.

SCHORPIOEN

Een zaak die dreigde te mislukken kan ten goede keren. Je zult het druk hebben. Een zakelijk plan of renovatie van jouw huis kan alsnog worden uitgevoerd. Luister naar de argumenten en ideeën van een kind en bespreek ze daarna.

BOOGSCHUTTER

Doe je best een goede indruk te maken op iemand die je onlangs hebt ontmoet. Een bijeenkomst die met arbeidsomstandigheden te maken heeft mag niet worden gemist. Misschien moet er een compromis worden gesloten.

STEENBOK

Probeer in ieder geval een deel van de dag in plezierig gezelschap door te brengen. Wat je voor anderen doet zal gewaardeerd worden. Breng de verplichtingen die jouw werk je oplegt in balans met je privéleven.

WATERMAN

Het kan moeite kosten uit je woorden te komen. In de liefde heb je de neiging te snel te veel te verlangen. Omstandigheden zijn gunstig voor een nieuw project. Bedenk zelf de antwoorden op de vragen die je aan jezelf stelt.

VISSEN

Goed verdienen is leuk maar het leven moet niet monotoon worden. Zet alles op alles om te voldoen aan de wensen van opdrachtgevers en klanten, maar laat dat niet ten koste gaan van de balans tussen jouw professionele en privéleven.

