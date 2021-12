Eva (33) heeft ziekte van Graves: ’Soms kom ik in een week vijf kilo aan’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Nee, ik voel me ouder. Ik heb een moeizame jeugd gehad, waardoor ik genoodzaakt was om snel volwassen te worden. In mijn jeugd had ik het gevoel dat ik zowel thuis als op school niet gezien werd. Ik kreeg naar mijn idee niet de juiste sturing, waardoor ik op mezelf was aangewezen. Hierdoor heb ik mezelf veel dingen moeten aanleren. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik op jonge leeftijd al erg zelfstandig was.”

Heb je een beautygeheim?

„In het verleden heb ik veel last gehad van acne. Lang heb ik geprobeerd om dit te verdoezelen met dikke lagen make-up, maar dat maakte de irritatie aan de huid uiteindelijk alleen nog maar erger. Op een gegeven moment realiseerde ik mij dat ik opzoek moest gaan naar producten die helen in plaats van maskeren. Ik heb mijn foundation daarom vervangen door een goede dagcrème. Als je huid goed verzorgd is heb je al die make-up niet meer nodig.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Ik word meestal eind twintig geschat. Bij de supermarkt wordt zelfs nog weleens om mijn legitimatie gevraagd. Waarschijnlijk heb ik dit grotendeels te danken aan mijn genen. De donkere huid wordt minder snel oud. Hierdoor verwachten mensen niet zo snel dat ik al 33 jaar ben.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn ogen, daarmee krijg je echt een inkijkje in mijn persoonlijkheid. De ogen dienen ook als een mooi communicatiemiddel, ze zullen altijd de waarheid vertellen. Hiernaast zal er in de loop van ons leven veel aan ons lichaam veranderen, maar onze irissen zullen er altijd hetzelfde uit blijven zien. Dat vind ik heel bijzonder.”

Eva Rookmaker samen met haar dochter Fee (9) Ⓒ Nadia Bozic

Waarmee ben je minder blij?

„Ik heb de ziekte van Graves, een auto-immuunziekte, waarbij mijn schildklier te veel schildklierhormoon aanmaakt. Drie jaar geleden ben ik daarmee gediagnosticeerd en we zijn nog steeds opzoek naar de juiste balans in medicatie. Hierdoor jojo ik eigenlijk constant met mijn gewicht. Soms kom ik in een week tijd vijf kilo aan, terwijl ik niks heb veranderd aan mijn eet- of sportpatroon. Mijn lichaamsgewicht schommelt constant, wat betekent dat ik twee verschillende maten kleding in mijn kast heb hangen. Het blijft een eeuwige strijd die mij veel energie kost. Je wordt er ook letterlijk ziek van, waardoor ik vaak oververmoeid ben of dubbelzie. Het lastige is dat het een onbegrepen ziekte is. Mensen gaan ervan uit dat je enkel aankomt door te veel eten in je mond te stoppen, maar soms ligt het echt een stuk gecompliceerder.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik weet dat ik nu in de juiste fase van mijn leven zit, maar ik zou nog veel meer willen bereiken. Ik zou graag een beweging in gang zetten, die de waarde van persoonlijke ontwikkeling meer onder de aandacht brengt. Ik vind dat de samenleving te veel focus legt op status en geld en te weinig op karakter en persoonlijke groei. In januari start ik daarom mijn podcast ’De weg naar succes’, hierin zal de focus liggen op wie wij zijn als persoon, zonder alle poespas eromheen.”

Heb je een levensles?

„Werk voor inzicht en niet voor aanzicht. Creëer meer vanuit jezelf en wat jij belangrijk vindt. Probeer niet alleen maar achter elkaar aan te lopen. Uiteindelijk zal er vanuit je eigen visie iets waardevols ontstaan.”

