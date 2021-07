B&B Vol liefde: ’Waarom vliegen ze elkaar hierom niet in de haren?!’

„Op RTL 4 kabbelt nu al ruim twee weken de nieuwe realityserie B&B Vol liefde voort. In het begin was het vooral de ongemakkelijk- en onbeholpenheid van de deelnemers die het programma op Twitter trending maakte. Maar we zijn nu tien afleveringen verder en laten we eerlijk zijn: eigenlijk gebeurt er nog steeds geen klap. Als geen enkele logé de B&B-eigenaren bespringt, laat er dan op z’n minst vurige jaloezie of een beschonken ruzie aan te pas komen. Met draaiende camera’s dan, alstublieft.

Nerveuze Nico

In de teasers worden we klaargestoomd voor een gezonde dosis drama. Zou het dan eindelijk..? Puntje bij paaltje blijkt dat toch vies tegen te vallen. Zelfs nerveuze Nico laat geen traan als hij door Caroline met een afwijzing voor het hoofd gestoten wordt. Geen seconde rust met die man en nu staat hij ineens met zijn mond vol tanden?

Waar alle structuur – zijn er date- en keuzemomenten?! – in het programma ontbreekt, stuurt de Oostenrijkse B&B-eigenaresse Caroline Nico geheel op eigen initiatief naar huis. Terwijl Caroline uit ongemak de keuken nóg een keer boent, knuffelt Nico de twee andere heren gedag. Hoezo vliegen de concurrenten elkaar niet in de haren? Hoezo zijn ze niet blij met een afvaller?

B en B Halfvol Liefde?

Inmiddels kan het woord ’vol’ in de titel van het programma prima vervangen worden door ’halfvol’. Bij de stugge boeren van Boer Zoekt Vrouw duurt een gemiddelde logeerweek nog korter en was er allang een houterige arm om iemands schouders gelegd.

Als het om liefde gaat loopt Vincent in Italië voor op de rest. Hoewel we dat van de vorderingen van zijn B&B dan weer niet kunnen zeggen. Die blijven ver achter. Tussen hem en Monique lijken er prille gevoelens naar het oppervlak te drijven. De nieuwe blondine Marcella houdt niet van Vincents hobby fietsen. Die race heeft de sportieve Monique in elk geval al gewonnen.

Botte Bert

Ook bij Bert en Romana lijkt er langzaam iets op te bloeien. Hoewel Bert vindt dat de vrouwen te weinig van zichzelf tonen en Romana beweert dat Berts bed alleen maar lekker ’zit’ (vanwaar dan dat stralende gezicht Romana?!), stijgen de temperaturen in de sauna. Zien we daar het vuur tussen Romana en Bert oplaaien? Wie nog het meest van zichzelf laat zien is misschien wel ’gevoelsmens’ Ysolde. Maar laat zij nou net d’r biezen gepakt hebben.

Hoewel het voor Ysolde een drempel van jewelste was om uiteindelijk de auto in te stappen, geeft Bert haar gerust nog een trap na met de woorden „je bent nog lang niet rijp voor een relatie. Maar bedankt voor het tuinieren.” Ook Annemarie lijkt geen concurrentie te zijn voor kroegtijgerrr Rrromana, want Bert houdt niet van lippenstift. En dat is wel waaraan je Annemarie op zo’n kilometer afstand met dichte mist nog kunt herkennen.

Niet kussen, maar klussen

De mannen in Zuid-Italië doen er wellicht beter aan om allemáál maar hun koffers te pakken. Als Melvin voor een derde keer aan Debbie vraagt of ze met hem op date wil, moet ze er wéér ’even over nadenken’. En dan blijkt ook nog eens dat ze Pascal tot ’de gelukkige’ verkiest. Als Melvin maar niet denkt dat hij zich in de tussentijd kan vermaken met de PlayStation. Nee, de waslijn moet worden gerepareerd en de peuken voor de deur moeten nog worden weggeveegd. Melvin, ga gewoon vakantie vieren! Zelf weigert ’schooljuf’ Debbie per slot van rekening ook om haar handen eraan vuil te maken. Ze zit òf achter haar laptop - druk, druk, druk, hoeveel mails kan een mens sturen?! - óf ze heeft haar zwarte handtas statig om de arm geklemd. Ja, zo’n B&B is hard werken. Zeker als je alles in je eentje moet doen. Aldus Debbie.

Tekst gaat verder onder tweet.

Duikpak

Snel door naar Portugal waar de dames een stuk minder charmant gekleed zijn. Daar trekt Jennie voor haar date met B&B-eigenaar Jacob een duikpak aan inclusief duikbril, want de vissen moeten worden gevoerd. Dat is natuurlijk ook een manier om te verleiden. Origineel is het wel. De volgende keer is een duikpak mèt mouwen wellicht een betere optie, want dan ziet Jacob haar tattoos niet. (Zei hij nou echt op bitse toon dat hij het een verminking van het lichaam vindt, terwijl ze tegenover hem zat?) Misschien heeft hij met Anita een betere date; op een hometrainer. Ze zitten tenslotte nog steeds in quarantaine. De 61-jarige fitnessgoeroe is al 28 jaar vrijgezel, wat Jacob doet vermoeden dat ze ook al 28 jaar droog staat. Onterecht, zo blijkt. Gelukkig heeft vrijgezel Jacob ook niet te klagen, zijn eigen liefdesleven geeft hij een ’ten’. Oftewel: een tien.

De vier dames nemen het hele huis over. De bedden moeten op stel en sprong matzwart geverfd worden en de muren wit. Jacob durft tegen dit voorstel geen ’nee’ in te brengen en slaat maar aan het cheerleaden, omdat hij anders weer wordt gezien als de man die alleen naar zichzelf luistert. Alles natuurlijk om de lieve vrede te bewaren. Want ook hier is het weer alleen maar teamwork wat de klok slaat. Strijd en geflirt worden tot het minimum beperkt. Het moet niet gekker worden. Nog even en de Roemeense schoonmaakster heeft ineens een broek aan in plaats van een string.

Tekst gaat verder onder tweet.

Spierballen

Waar eindelijk wèl een kledingstuk van het lijf wordt gerukt is Rosendaal. Wat bijzonder ongemakkelijk wordt door de manier waarop Mitch wordt gedwongen om zijn spierballen te laten zien aan de keukentafel. Waarom doen alle mannelijke logés niets anders dan pleasen?

Er moet nog heel wat gebeuren wil het programma spannend worden en wil er ware liefde opbloeien. Tot die tijd blijf ik het voortkabbelende programma natuurlijk toch gewoon kijken, want gelukkig hebben we Twitter nog om de boel pit te geven.”