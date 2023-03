Helen’s dagboek deel 626: ’Je zit hem veel te veel op de huid’

Dinsdag

„Zal ik hem even bellen om te vragen hoe het is gegaan?” Ik loop al de hele ochtend met mijn ziel onder mijn arm. Vandaag was het eerste gesprek van Max met zijn behandelaar en ik ben zo benieuwd wat de planning nu is.

Boris schudt resoluut van nee. „Helen, hij heeft net waarschijnlijk een heel zwaar gesprek gehad en daar moet-ie van bijkomen. Jessie zal hem ook wel de oren van zijn hoofd vragen. Geef hem even wat ruimte, je zit hem veel te veel op de huid.”

Ik weet dat hij het niet zo bedoelt, maar het kwetst me toch. Hij snapt toch wel dat ik vinger aan de pols wil houden? Ik ben zijn moeder! Helemaal niets van me laten horen voelt ook niet goed. Dus besluit ik mijn zoon – zonder dat Boris dat weet – alleen een hartje te whatsappen. Dan kijkt hij maar of hij reageert of niet.

Donderdag

Max opende mijn summiere berichtje vrijwel direct, maar heeft er tot op heden nog niet op geantwoord. Ik heb geen idee of hij deze week nog meer sessies met zijn therapeut heeft en wat überhaupt de verdere voortzetting behelst.

Ik heb online gezien dat er praatgroepen zijn voor ouders van gokverslaafde kinderen. Ik twijfel of ik me daarvoor zal aanmelden. Ergens heb ik toch nog de hoop dat het bij Max alleen een bevlieging is en dat hij het snel onder controle heeft.

De berichten die ik er online over lees, temperen die hoop enigszins. Het moet een hardnekkig probleem zijn, begrijp ik. En gezien de hoeveelheid gokreclames die ik de hele dag door onder ogen krijg, wordt het ook nog eens volop gevoed.



Mezelf opgeven voor zo’n praatgroep maakt het zo echt ineens. Hardop uitspreken dat mijn zoon verslaafd is ook, trouwens. Ik vind dat heel lastig. Het voelt als falen.

Net als ik voor de zoveelste keer op mijn telefoon wil kijken wanneer Max voor het laatst online is geweest, belt Eva. Aan haar stem hoor ik meteen dat er iets bijzonders is, ze klinkt opgewonden.

„Heb jij misschien vanmiddag even tijd om af te spreken? Ik wil iets met je bespreken. Dit ga je zo ontzettend leuk vinden…” We prikken meteen een moment en als we hebben opgehangen, doe ik niets anders meer dan me afvragen wat er met mijn beste vriendin aan de hand is.

