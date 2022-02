’Hoe ga ik trendy gekleed in een rolstoel?’

„Dat je ook als rolstoelgebruiker graag je eigen modestijl draagt, kan ik goed begrijpen. Maar in de praktijk valt dat nog niet altijd mee, weet ik intussen. Al meerdere keren ben ik in winkels aangeklampt door dames in een rolstoel die graag een vrolijke, kleurrijke look dragen maar moeite hebben met het bij elkaar zoeken van de kledingstukken.

Tijdens een VROUW-shoppingavond bij C&A was er ook een dame die een groot deel van de dag in een rolstoel zat en onze hulp inriep. Speciaal voor deze gelegenheid liet ze de rolstoel een avond thuis, maar ze wist me goed uit te leggen waar de hobbels zich voordoen.

Lichte materialen

Tijdens een modeshoot met als thema ’diversiteit’ hadden we een rolstoelmodel in de studio, die in het verleden ook catwalks ’rolde’ met haar stoel. Ook zij wist me exact te vertellen waar zij en haar mederolstoelers tegenaan lopen als het om mode gaat. Broeken zijn vaak te kort als je eenmaal gaat zitten (staand valt het nog wel mee) en dat is dan geen gezicht. Katoen is geen doen, want dat kreukt veel te veel en ziet er dus slordig uit, oversized kleding oogt armoedig en maakt je onnodig dik (dus iets strakkere kleding is beter) en een jas mag vooral niet te zwaar zijn.

Lichte materialen doen het dus goed, maar in de winter moeten ze ook warmte bieden en zeker geen tocht aan doorlaten. In dat opzicht zijn met name korte jacks geen optie, omdat ze aan de achterkant te veel openlaten; maar een te lange jas kan weer ongemakkelijk zijn om op te zitten.

Stiksels, knopen op verkeerde plekken en kontzakken zijn ook geen aanrader, want als je daar de hele dag op zit, krijg je er striemen en afdrukken van. Een flinke waslijst aan mode no-go’s dus. Dat lijkt geen makkelijke opgave, maar je erbij neerleggen dat je dan voortaan alleen comfortabel bent in een joggingbroek is ook geen oplossing.

Zwangerschapsbeha

Want toch is het heel goed mogelijk om er leuk uit te zien, zittend in een rolstoel, zo drukte het rolstoelmodel mij op het hart. Dat is namelijk nog het meest vreemde: ’Verkoopsters in winkels lijken maar niet te snappen dat wij er ook leuk uit willen zien’, zei ze. En daar begint dus alles mee. Leuke outfits gezocht!

Dat er dan graag wat stretch in de materialen mag zitten, bijvoorbeeld met de items van travelmateriaal (zo blijft kleding beter in model), en een zwangerschapsbeha soms handiger is dan een gewone beha vanwege de knoopjes aan de voorkant, is dan heus geen probleem.

Dat de speciale rolstoelkleding - die er dan mondjesmaat is - nogal oubollig oogt en niet is voorzien van leuke dessins/prints of gemaakt is van luxere materialen, is wel een manco. Dus blijft het vaak zoeken in de reguliere modecollecties en met een paar tips lukt dat gelukkig best. Het wachten is alleen nog op een bestaand label dat eventueel een paar basisitems op de markt brengt voor rolstoelgebruikers. Dat zou toch echt een gat in de markt zijn?

Hakken

Wie met de hand een rolstoel beweegt, beschikt vaak over stevige, gespierde bovenarmen en dat moet je uitbuiten. Een mooi uitgesneden shirt, of een strakke blouse (met stretch, anders past het misschien niet), een mooie V-hals of een bijzondere kraag kan dan een heuse blikvanger zijn. Maak gebruik van die mooie schouders en stevige armen!

Sowieso is het een goed idee om de bovenkant van het lichaam als blikvanger te kiezen met bijvoorbeeld ook een mooie print of een dessin (polkadot/strepen/bloemen). Omdat daar de aandacht naar gaat, valt de onderkant van het lichaam een stuk minder op. Maar wie hele slanke benen heeft en daar graag de aandacht op vestigt, kan ook voor het omgekeerde kiezen: gekleurde en gedessineerde leggings en broeken, rokken of jurken.

En vergeet ook niet het schoeisel. Sommige dames willen graag ook eens hakken dragen, maar dat is niet altijd handig vanwege de voetsteunen. Gelukkig zijn er echter ook exemplaren zonder gaten, zodat je daar gewoon met een hak op kunt zitten. Hippe sneakers zitten comfortabel, maar kunnen ook een mooie blikvanger zijn, vooral als ze afgestemd zijn op de rest van de outfit en qua kleur en stijl goed bij elkaar passen.

Een lichte jas is dus de beste optie en voor de warmte kan die maar beter wat langer zijn. Kies je op warmere dagen toch voor een jeansjack of een leren bikerjack bijvoorbeeld, dan kan een poncho of een cape (een kort model - zo komt deze niet tussen de wielen) een idee zijn. Je kunt ’m omslaan als een soort shawl en zorgt gelijk voor grandeur.

Tips

Kies voor broeken met een iets hogere taille. Wie eenmaal zit, heeft dan geen blote rug. Ook belangrijk: de kleding moet makkelijk aan te trekken zijn en niet zo strak zitten dat bewegen lastig is. Broeken van travelmateriaal en met een elastische taille hebben de voorkeur, want die knellen niet en zijn ook makkelijk aan en uit te trekken bij toiletbezoek.

Broeken met een koordje in de taille zijn ook handig, die kun je zelf zo strak aantrekken als je wilt. Ritsen en gulpen in een broek zijn minder handig, want die gaan vaak opbollen of zelfs openstaan als je gaat zitten. Laat borduursels, decoraties en dergelijke op rokken en broeken achterwege, maar kies voor een opvallende print of bijzonder materiaal met glans of velours.

Rokken en jurken moeten niet te strak in de taille zitten, het beste is om met een riem te werken die je naar eigen inzicht strakker of wijder kunt maken. Tuniekjes en iets langere jurken zijn ook prima om een buikje in zithouding iets te verhullen. Wikkeljurken zijn ook een tip - die zijn erg makkelijk aan te trekken. Heel wijde jurken en rokken kun je beter vermijden, want als je even niet oplet kunnen ze tussen de wielen komen. En een handigheidje: lastige knopen kunnen bij een naaister makkelijk vervangen worden door smal klittenband. Dat trekt een stuk makkelijker aan en uit!

En tot slot de belangrijkste tip: laat jezelf zien! Hou je niet in omdat je in een rolstoel ziet, want je mag zeker gezien worden. Dus duik vooral niet weg in donkere kleuren om maar niet op te vallen, maar pak lekker uit met vrolijke kleuren van top tot teen. Zorg dat bepaalde tinten die jou goed staan ook terugkomen in de outfit, zoals in een bril (de eerste blikvanger), je make-up, schoenen en accessoires zoals sieraden, grote opvallende oorbellen en een eventuele trendy tas.”

