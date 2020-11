’Mijn zoon (13) steekt illegaal vuurwerk af’

Hilde: „Ik ben erachter gekomen dat mijn zoon (13) niet ’zomaar’ gaat chillen met zijn vrienden als hij met ze de deur uit gaat. Ik heb vuurwerk gevonden in zijn tas en weet dus zeker dat ze dat regelmatig aan het afsteken zijn. Ik ben hierop tegen, maar mijn zoon schiet direct vol in de verdediging als ik erover begin en zegt dat het vuurwerk niet van hem is. Bewijs heb ik ook niet. Hoe ga ik deze strijd aan? Ik ben sterk geneigd zijn kamer te doorzoeken nu ik dit weet, ik maak me zorgen om zijn veiligheid en ben hier gewoon pertinent op tegen!”

Vertrouwen schaden

Pubercoach Meta Herman de Groot raadt het Hilde in elk geval af om de kamer van haar zoon te doorzoeken. „Zonder toestemming is dat onverstandig om te doen. Het schaadt de basis van vertrouwen. Je kunt beter het gesprek aangaan dan achter zijn rug om gaan speurneuzen in zijn spullen.”

„Ondanks dat het vuurwerk misschien niet van je zoon zelf is, zit het wel in zijn tas. Kennelijk is hij er dus wel mee bezig. Wat belangrijk is, is dat je met hem in gesprek gaat en hem de gevaren uitlegt van het vuurwerk en dat het ook verboden is om zomaar vuurwerk te steken. Het gaat hier dus niet alleen om een grens die jij als ouder stelt, maar ook om een wettelijke grens die hij overschrijdt.”

Afkeuring

„De reden dat je zoon in de verdediging schiet, is omdat hij geconfronteerd wordt met afkeuring. En afkeuring werkt altijd averechts. Net als de ’strijd’ met hem aangaan. Ook dat zal niet helpen en werkt alleen maar meer verwijdering in de hand. Probeer tijdens het gesprek met je zoon dus niet vanuit afkeuring te praten, maar met een open houding waarin je je zorgen uit en hem uitnodigt om te vertellen over wat zij nog meer zoal doen wanneer ze ’zomaar’ aan het chillen zijn.”

„Vraag hem om eerlijk en open te zijn, zonder dat je daar een oordeel over zult hebben. Op deze manier blijf je beter op de hoogte van wat er speelt. Zodoende kun je hem zo nu en dan behoeden voor zaken waarvan hij de consequenties nog niet overziet. Een open en vragende benadering van jou, zorgt er ook voor dat hij opener naar jou toe zal zijn.”