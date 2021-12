Hard to get spelen: waarom vinden wij dat zo interessant?

Waarom spelen we ’hard to get’?

Volgens Stallaart kan ’hard to get’ spelen heel prikkelend werken. „Is het moeilijk om de ander aan de haak te slaan? Dan verlang je alleen nog maar meer naar die persoon. In je hoofd ben je er dan namelijk veel meer mee bezig. Kan ik bellen? Of moet ik nog een paar dagen wachten? Zal ik een volgende date voorstellen? Of moet ik niet te gretig zijn? Door de onzekerheid die het spelletje met zich meebrengt wordt het verlangen aangewakkerd.”

„Wanneer je de ander uiteindelijk hebt binnen gehengeld zal het een stuk bevredigender voelen dan wanneer je er weinig moeite voor hebt hoeven doen. In je brein komt op dat moment letterlijk extra dopamine vrij. Bij Married At First Sight slaan de kandidaten deze stap over. Je merkt dat ze de onzekerheid die daten met zich meebrengt toch missen. Ze voelen de vlinders niet, omdat ze de ander niet hebben kunnen veroveren. Hier loopt het vaak op stuk. Natuurlijk is ’hard to get’ spelen niet altijd even leuk, maar in de basis heeft het nut en geeft het een gevoel van voldoening.”

Wanneer werkt ’hard to get’ spelen?

Stallaart vertelt dat iedereen een ander date tempo heeft, daarom moet je blijven aftasten hoe ver je kunt gaan. „Het ligt er helemaal aan uit welke situatie je komt. Heb je net een lange relatie achter de rug? Of een pittige periode? Dan kan het benauwend zijn als iemand gelijk opbiecht verliefd te zijn. Je voelt dan de druk om deze gevoelens te beantwoorden, terwijl je er misschien helemaal nog niet klaar voor bent.”

„Andere mensen hebben juist weer het hart op de tong en houden niet van ’hard to get’. Zij zullen bij een te lang kat-en-muis spel afhaken. Het kan ook dat je al getrouwd bent geweest en helemaal geen zin meer hebt in spelletjes. In deze gevallen kun je het best zo snel mogelijk eerlijk zijn tegen elkaar.”

Wil je jouw ware gevoelens voor het eerst uiten? Dan kun je het volgens Stallaart het beste subtiel aanpakken. „Je kunt dan zeggen: ’Het is misschien een beetje vroeg, maar ik merk dat ik je heel leuk begin te vinden.’ Op die manier zal de boodschap minder snel benauwen.”

Hoe vind je de juiste balans?

Het is duidelijk dat het bij het ’hard to get’ spel gaat om de juiste balans. Wanneer komt het moment waarop je transparant kunt zijn naar elkaar? „Ik zou aanraden om na een aantal dates toch echt de diepte in te gaan. Je mag elkaar blijven prikkelen door niet gelijk te reageren op elkaars appjes, maar speel het spel niet te lang. Op een gegeven moment mag je jezelf best kwetsbaar opstellen en vragen hoe de ander erin staat.”

Wat als je daten moeilijk vindt?

Stallaart vertelt dat het tijdens daten altijd een kwestie van aftasten is. Sommige zijn daar beter in dan andere. Wat kun je doen als je hier weinig kaas van hebt gegeten? „In mijn praktijk zie ik veel mensen bij wie het vaak al op de eerste date stukloopt. Als je daten lastig vindt, zijn daar ook echt datingscoaches voor. Dit voelt misschien gek, maar ik zou het zeker aanbevelen.”

„Mensen zijn tijdens de eerste dates meestal ontzettend zenuwachtig. Bij de man kunnen de zenuwen ervoor zorgen dat hij ratelt of stilvalt. Een vrouw is vaak geneigd om te veel vragen te stellen. Je krijgt dan een mismatch, alleen al om hoe je zoiets aanvliegt vanuit pure zenuwen. Na de date vindt de vrouw de man maar ongeïnteresseerd en de man kreeg juist weer het gevoel dat het een sollicitatiegesprek was. Een datingcoach leert je hoe je dit proces natuurlijker laat verlopen.”