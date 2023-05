Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Mascha heeft hersenletsel: ’Er zat een tumor van vijf bij vijf centimeter in mijn hoofd’

Door Marion van Es Kopieer naar clipboard

’Achtergrondmuziek in een restaurant of een passerende vrachtwagen, komt bij mij veel harder binnen.’ Ⓒ Anne Reinke

Voormalig arts Mascha Kamphuis (50) had alles voor elkaar, totdat er twee jaar geleden een tumor in haar hoofd werd gevonden. Aan de operatie hield ze blijvend hersenletsel over. Ronald Giphart, met wie ze ooit verkering had, schreef een boek over haar nieuwe leven.