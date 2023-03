Alles wordt duurder? We worden gewoon in de zeik genomen!

Tientje

„Onder de veertig euro per dag boodschappen doen, lukt me bijna niet meer. Nou heb ik een gezin met vier kinderen en ben ik ook absoluut geen ster in budgetshoppen, maar de prijzen rijzen wel echt de pan uit. Zo rekende ik vorige week nog twee stronken broccoli af voor €5 en kocht ik tomaten die omgerekend €0,75 per stuk kostten. Een zak van de favoriete koekjes van de kinderen kost €4,25 en nou ga ik ’m tóch maken: Dat is omgerekend gewoon een oud-Hollands tientje!

Niet in verhouding

Ik heb het gevoel dat we waanzinnig in de zeik worden genomen met z’n allen, there, I said it. Er wordt overal nog volop winst gemaakt en dat gebeurt vooral omdat wij consumenten geen andere keuze hebben dan af te rekenen. Iedereen verhoogt z’n prijzen of er wordt minder product in de verpakking gestopt. De lonen gaan wel wat omhoog, maar het staat niet in verhouding tot wat er van je rekening getrokken wordt als je je pinpas langs de betaalautomaat swipet.

Schandalig

Afgelopen weekend deden we een dagje museum met de kinderen. Nou hebben we zo’n jaarkaart, waardoor je met een beetje cultureel gedrag heel voordelig uit kunt zijn, maar dan moet je niet ook nog eens gezellig in het museumrestaurant een broodje willen eten en een drankje willen doen om de beleving van het uitje compleet te maken. Thee; €3,95. Een saucijzenbroodje: €4,20. En wil je een gezonde kleine smoothie? €6,95. Het is meer dan schandalig.

Droge ogen

Vorige week wilde ik een nachtje weg boeken tijdens een studiedag van onze dochter van 9. Leuk even naar een hotel op een pretpark; daar heeft menig Nederlander vast al eens een keer of driehonderd een reclame van voorbij zien komen. €486 euro zou het me kosten. Per nacht, voor 21 uur verblijf, voor een hotelkamer voor vier personen. Hoe kun je zoiets als acceptabele prijs zien? Welk gezin tikt dat bedrag met droge ogen af? Het is een luxe, ik ga dan net zo lief niet. Maar hoe heeft het zo kunnen ontsporen?

Winst

Maar liefst 60% van de Nederlandse huishoudens is financieel ongezond of kwetsbaar, bleek van de week uit onderzoek van onder meer NIBUD. 60%; dan doe je als land toch iets niet goed. Energiebedrijven maken nog volop winst, terwijl in talloze gezinnen de financiële nood torenhoog is. We wauwelen wat vaags over ’ja maar alles wordt duurder’ – alsof dat een excuus is. Het is een hype waar vrijwel iedere ondernemer in mee gaat en waar je als consument letterlijk de absurde prijs voor betaalt. En zo groeit de ongelijkheid. De WOZ-waarde van ons huis ging met €72.000 omhoog dit jaar. En wij maar belasting betalen. In niets zit nog een meevaller.

Zonder ontbijt

Alles piept en kraakt in deze moeilijke tijden, zo moeten wij geloven, maar ondertussen maken de supermarkten enorm veel winst. Leg dat de mensen in de rij van de voedselbank maar eens uit. Probeer dat maar eens te verklaren aan de mensen die hun rekeningen niet meer durven te openen. Ga daar maar eens een lesje over geven aan alle kinderen die zonder ontbijt naar school zijn gekomen. Ik vind echt dat dit moet stoppen.”

