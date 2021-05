Ga jij toch maar niet op vakantie naar het buitenland, gezien de dure tests?

Nederland heeft inmiddels een heleboel commerciële bedrijven die PCR-testen aanbieden waar vakantiegangers naartoe moeten wanneer ze de grens over willen. Deze commerciële tests kunnen voor een gezin – vader, moeder en drie kinderen – zomaar oplopen tot €750 kosten. Dit komt bovenop de ’normale’ vakantiekosten. Wanneer je per vliegtuig, schip, bus of trein vanuit een oranje gebied Nederland binnenkomt, moet je ook een coronatest in het buitenland doen. Je moet een negatieve testuitslag hebben voordat je vertrekt uit het buitenland, meldt Rijksoverheid.

GGD

Je zou denken dat je die negatieve PCR-test ook bij de GGD kan halen, maar niets is minder waar. Wanneer je negatief test bij de GGD ontvang je geen PCR-reiscertificaat, dat je wel nodig hebt om de grens over te gaan. Bij de commerciële tests ontvang je deze dus wel, maar moet je er fors voor betalen. Een GGD-woordvoerster zegt hierover: „De testen van de GGD’s zijn bedoeld om het virus op te sporen en te bestrijden. Deze testcapaciteit is bestemd voor mensen met klachten of met een hoog risico op besmetting. Het reizen naar het buitenland is een vrijwillige keuze, daarom is het nu niet mogelijk om bij de GGD’s een ’Covid-vrij’-verklaring te krijgen.”

Kwaliteit en prijs

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de teststraten. In een rapportage van eind maart staat dat de kwaliteit van de commerciële testen ’over het algemeen voldoende tot goed’ is, maar dat het ’op een aantal punten beter kan.’ De kostprijs van een PCR-test zou tussen de €40 en €50 liggen. Bij de commerciële aanbieder betaal je voor een PCR-test, inclusief reiscertificaat, soms wel €150.

Praat mee

