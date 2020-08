Dagboek van een Minnares: ’Hij grijpt me bij de keel en duwt me tegen de muur’

„Laura... Reageer! Wat heb je gedaan? Wat is dit?” Mark herhaalt zijn vraag nog eens. Ik blijf hem aankijken. Hoe kon ik nou zo stom zijn om de papieren niet op te bergen, nog beter: ik had ze moeten vernietigen. Wat moet ik nu? Ik gris de papieren uit zijn handen en vraag of hij rustig kan komen zitten in de woonkamer.

„Ik ga helemaal niet rustig zitten. Ik wil nu weten wat er aan de hand is Laura, anders pak ik mijn spullen en Ella en ga ik bij je weg,” zegt Mark. Ik pak zijn hand vast en zeg dat ik niet wil dat hij gaat. Ik probeer zijn vingers over mijn lippen te laten glijden, maar hij trekt zijn hand terug. „Ik wil nu de waarheid weten Laura, nú,” zegt hij. De bel gaat. Ik haal opgelucht adem, het is vast zijn moeder. Hij zal zeker niets zeggen met haar in de buurt. Ik loop naar de deur en trek haar naar binnen. Mark sist dat dit niet is afgelopen. Hopelijk is het afschuwelijke mens mijn redding.

Later op de avond

De sfeer is gespannen tijdens het eten. Mark heeft me de hele avond niet aangekeken. En zijn moeder... Vals loeder. Ze blijft stoken en maar zeggen dat Mark terug moet naar Josien. Ze is wel lief voor Ella. Kijk haar nou zitten met Ella in haar armen. Mark kijkt mij boos aan. Ik bied zijn moeder nog een glaasje wijn aan, maar dat slaat ze af. Een kopje koffie dan? Verdorie, dat wil ze ook niet en dan... Dan staat ze op.

Ze geeft Mark een liefdevolle knuffel en ik ontvang een „tot ziens”. Mark begeleidt haar de deur uit. Ik loop alvast naar het kamertje van Ella en stop haar in bed. Ik hoor de deur met een knal dichtgaan. Mark is nog steeds woedend. „Je komt nu hier Laura en vertelt mij wat er aan de hand is. Wie is de vader van Ella? Ik wil het nu weten.”

Ik vertel hem dat ik voor de zekerheid de test heb uitgevoerd, maar dat hij 100% de vader van Ella is. Hij kijkt mij twijfelend aan. „Waarom is deze brief van een paar dagen geleden?” Ik haal mijn schouders op. „Misschien een fout in het ziekenhuis? In de eerste brief staat dat je de vader bent.” Ik kijk Mark aan. Ik zie hem twijfelen. Nu maar hopen dat hij niet de naam van mijn zwager herkent.

De telefoon gaat. Het is Frank. Mark beveelt mij dat ik niet mag opnemen. Waarom niet? Hij weet hoe belangrijk de baan voor mij is. Ik laat de telefoon overgaan naar mijn voicemail. Mark komt tegen over me staan en streelt mijn lippen. Hij grijpt me bij mijn keel en duwt me tegen de muur aan. „Als je mij bedondert, zie je mij nooit meer terug.” Ik knik en zeg dat hij echt de vader van Ella is. Hij tilt me op, ik sla mijn benen om zijn middel en leg mijn gezicht in zijn nek.

Ik bijt hem in zijn schouder en probeer te ontspannen. Wat heb ik toch gedaan? Ik heb het alleen erger gemaakt.

De volgende ochtend..

Wat is het heerlijk om naast Mark wakker te worden. Vannacht was heftig. Ik was er bijna bij. Hoe ga ik dit nou goed houden? Ik ben blij dat Mark niets te klagen heeft gehad over mijn bedprestatie gisteren. Het kan ook niet anders. Hij is met een harde kreun klaar gekomen, terwijl ik hem heel stout verwende. Bij de tweede ronde ging hij zelf los. Ik voel nog steeds tintelingen.

Mark wordt wakker en kijkt me aan. Ik zoen hem en probeer weer op hem te klimmen. Hij zoent terug en zegt dat hij gaat douchen. Hij gaat vandaag met Josien praten. Ik kijk hem verbaasd aan. „Vandaag? Je had toch aangegeven dat je nog even wilde wachten?” Mark staat op en loopt de douche in. Waarom wil hij nou vandaag met Josien praten? Ik zie zijn telefoon liggen. Zullen ze geappt hebben met elkaar toen ik sliep? Heeft hij haar na de ruzie van gisteren gebeld? Veel tijd heb ik niet om na te denken. Mijn telefoon gaat. Het is Frank. Wat zal hij zeggen? Wat zal hij me aanbieden? Ik hoop dat hij inziet hoe waardevol ik voor zijn bedrijf ben. Maar als het niets wordt, kan ik eindelijk voor mezelf beginnen en ook meteen Marks vervelende meiden buiten de deur houden.

Ik ben er nog niet aan toe om op te nemen en laat hem weer naar mijn voicemail overgaan. Mark ziet er smakelijk uit. Ik voel een steek van jaloezie. Ik loop naar hem toe en laat mijn slipje zakken, terwijl ik hem uitdagend aankijk. „Weet je nog toen wij gisteren met elkaar speelden? Zullen we nu verdergaan..?” Mark kijkt me aan. Hij legt mijn hand op zijn lid en ik grijp het vast. Hij zoent mij en zegt: „Je stuurt me nu helemaal opgewonden naar Josien. Ik hoop voor jou dat ik me kan inhouden.”

Wat zal er gebeuren? Gaat Mark door met Josien? Blijft hij bij mij en is er vertrouwen? Als hij maar niet naar Josien teruggaat…

