Zo maak je smokey eyes

Oogmake-up om mee te knallen

Om - wanneer dan ook - een verpletterende indruk te maken: met smokey eyes kun je vele kanten op. Je kunt kiezen voor een natuurlijke smokey eye, coloured smokey eye of glitter smokey eye. Oefen met natuurtinten als bruin, grijs of groen. Het enige dat je nodig hebt is een wat vettig kohlpotlood in desbetreffende kleur en een oogschaduwpalet met minimaal drie tinten.

Zo makkelijk is een smokey eye:

Stap 1: Met het oogpotlood trek je een lijntje langs de bovenste en onderste wimperrand.

Stap 2: Veeg deze voorzichtig naar buiten, zodat je het smokey of kohleffect krijgt.

Stap 3: Zet met de lichtste, champagnekleurige oogschaduw een stipje in de binnenkant van je ooghoeken tot aan het neusbot. Dit zorgt voor een open uitstraling.

Stap 4: Strijk vervolgens een iets donkerdere oogschaduw over de rest van het ooglid tot in de arcadeboog.

Stap 5: De donkerste oogschaduw gebruik je alleen in de buitenste ooghoek. Je maakt als het ware een liggend V-tje (<). Strijk de < van buiten naar binnen in de arcadeboog en blend uit tot halverwege het ooglid.

Stap 6: Een zwarte mascara maakt de look af.

Tip! Houd je lippen naturel, zodat de aandacht op de ogen blijft liggen.

Meer (over) smokey eyes:

