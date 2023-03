’Ik kan het vriendje van mijn dochter niet uitstaan!’

„Mijn dochter (29) heeft tot voor kort nooit een vriendje gehad. Niet omdat ze niet leuk of aantrekkelijk is, maar ze is vreselijk verlegen.

Datingsite

Ze was heel bang dat ze altijd alleen zou blijven, zeker toen haar vriendinnen verkering kregen, gingen samenwonen en/of al aan kinderen begonnen. Zelf heb ik me daarover nooit zorgen gemaakt. Bovendien vond ik het wel gezellig, zo’n vrijgezelle dochter. Mijn zoon woont met zijn vriend in Singapore, dus die zie ik niet vaak. En zelf ben ik al jaren gescheiden van hun vader. Mijn dochter en ik gingen dus vaak samen winkelen, weekendjes weg, naar de sauna...

Maar dat is nu anders. Want sinds een paar maanden heeft mijn dochter dus wel een relatie. Ze heeft haar vriend, laat ik hem Peter* noemen, via een datingsite leren kennen. Prima. Ik was dolblij voor haar dat ze eindelijk iemand gevonden had, maar nu ik hem heb ontmoet, wil ik dat ze er zo snel mogelijk een punt achter zet.

Geniepige oogjes

Peter en zij kwamen eten. Hij had een mooie bos bloemen meegenomen. Alleen... zijn uiterlijk beviel me niet. Hij ziet er keurig uit maar heeft van die geniepige oogjes. Hij keek me niet aan en lust geen groenten. Bovendien viel het me op dat hij ontzettend bazig tegen mijn dochter deed en nog geen kopje naar de keuken bracht. Als alleenstaande moeder heb ik altijd fulltime gewerkt en mijn zoon moest net zoveel in het huishouden doen als mijn dochter. Dus ik vond het gek dat hij niets deed.

Helaas was de eerste indruk van Peter juist; zijn karakter bevalt me helemaal niet. Het is een betweterige man, die op zijn centen zit, altijd het hoogste woord voert en heel bezitterig is. Ik zie mijn dochter nog maar zelden alleen bijvoorbeeld. De weekenden besteedt ze aan hem en als ze op bezoek komt is dat vrijwel nooit alleen. Ook haar vriendinnen ziet ze volgens mij nog maar zelden.

Uitmaken

Ze doen dus vrijwel alles met z’n tweetjes. Op zaterdag gaan ze sporten en op zondag vissen. Want dat vindt hij zo leuk. Toen ik laatst voorstelde om naar de sauna te gaan, zei ze dat Peter niet wilde dat andere mannen haar naakt zagen. En toen ik vroeg op welke partij ze bij de gemeenteraadsverkiezingen had gestemd, antwoordde ze ChristenUnie, net als Peter. Nou, dat past totaal niet bij haar; ze heeft niks met het geloof.

Vriendinnen vinden dat ik mijn dochter moet loslaten. Ze is oud en wijs genoeg om haar eigen beslissingen te nemen. Maar ik twijfel. Ik denk dat ze de eerste de beste man heeft genomen die ze kon krijgen, omdat ze bang is om alleen te blijven. Hij past gewoon totaal niet bij haar. Ik vind dat ze het moet uitmaken. En snel, voordat ze gaat trouwen en/of een kind met hem krijgt.

Alleen, hoe zeg ik dat subtiel? Ik wil haar niet kwetsen of nog minder vaak zien. Aan de andere kant wil ik voorkomen dat ze zich nog verder in het ongeluk stort. Ik heb geen idee hoe ik dit moet aanpakken. Maar mijn mond dichthouden, wil ik evenmin!”

*De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Namen zijn gefingeerd.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.