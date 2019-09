Maandag

„Komt een kind niet te vroeg voor Max? Hij lijkt net een beetje te accepteren dat zijn vader nog een kind heeft gekregen en dan krijgt hij het straks wéér voor zijn kiezen.”

Max’ opmerking van vorige week dat hij gek zou worden als Boris en ik een kind zouden krijgen, maalt maar door mijn hoofd.

„Helen, maak je nou eens niet zo druk om alles. Ten eerste moet je nog maar zien of je zo snel zwanger raakt en ten tweede kan Max zich daar dan ook wel weer bij neerleggen. Vergeet niet dat hij een puber is hè? Alles is in eerste instantie stom of saai bij hem.”

Ik knik. Ik voelde een steek in mijn maag bij de woorden ‘je moet nog maar zien of je zo snel zwanger raakt’. Ik wil het zo graag! Volgende week zou ik een test kunnen doen, maar ik pluis nu al het halve internet uit, op zoek naar informatie over ‘eerste tekenen’.

Dinsdag

Tot mijn schrik zie ik dat er 5000 euro van onze rekening is afgeschreven en overgemaakt naar Bob. 5000? Dat is bijna een keer zoveel als hij nodig had! Ik pak de telefoon en bel direct Boris om opheldering te vragen. Hij reageert laconiek.

„Iets meer zou hem echt wat lucht geven, dus we hebben het naar boven afgerond. Hij betaalt het in vijf termijnen terug heeft hij beloofd.”

„Vijf termijnen? Ik dacht dat we het hele bedrag binnen één of twee maanden terug zouden krijgen!”

„Als het zo makkelijk zou zijn voor hem, dan had hij het ook niet bij ons hoeven lenen denk ik. Hey het is Bob hè… Je beste vriend! Die kun je wel vertrouwen, toch?”

„Daar gaat het ook niet om. Ik heb alleen het vreemde gevoel dat er meer aan de hand is dan hij ons heeft verteld. En daarbij, ik heb gewoon een hekel aan geld lenen.”

„Schat, het komt goed. Wat eten we vanavond?” Typisch mannen. Altijd onbezorgd, behalve als het op eten aankomt.

Vrijdag

Nog voor ik haar gedag heb kunnen zeggen, begint mijn moeder te praten. Ze staat nog buiten, voor mijn deur, blijkbaar zit haar iets hoog.

„Helen, er is iets met mij aan de hand. Ik weet het zeker. Ik wist het eigenlijk al toen jij en Rob er over begonnen, maar ik raakte er van in paniek. Nu nog steeds. Ik word warrig. Veel te warrig. Ik ben zo bang dat ik dement aan het worden ben…”

En dan begint ze te huilen. Ik sla een arm om haar heen en voel een paniekgolf door mijn lijf gaan. Nu dit weer…

