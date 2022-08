Meer betalen voor hoog waterverbruik: een goed idee?

Een luxetaks houdt in dat huishoudens met een hoger waterverbruik meer betalen dan mensen met een gemiddeld verbruik. Dit zou ervoor moeten zorgen dat consumenten zich bewuster worden van waterverspilling en dus minder gaan verbruiken. Het idee is afgekeken van België. Hier betaal je een basisprijs voor het gebruik van een ’normale’ hoeveelheid water, maar verbruik je meer dan een gemiddeld huishouden - bijvoorbeeld omdat je heel lang doucht of het zwembad in de tuin vaak vult - dan val je in de categorie ’comfortprijs’ en moet je het dubbele betalen.

Consumenten gedupeerd

Het zullen vooral consumenten zijn die te maken krijgen met de prijsstijging. Waarom bedrijven niet zo hard worden aangepakt? Hans Middendorp, vicevoorzitter van de Algemene Waterschapspartij, zegt daarover tegen de Stentor dat tweederde van het drinkwater terechtkomt bij consumenten. Het is dan ook aan hen om zuiniger te zijn, omdat het meeste water particulier wordt verbruikt. Wel wordt industrieel waterverbruik meegenomen in een vervolgonderzoek.

Reactie

Margo vindt een hoger tarief op waterverbruik niet kunnen, aangezien water onze eerste levensbehoefte is.

Twitteraar @fietsenisleuk vindt dat de prijs niet alleen bij de consument moet liggen.

Maya vindt het een goed idee, want volgens haar leidt alles wat gratis is tot meer verbruik.

