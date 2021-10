Daghoroscoop 21 oktober - Nervositeit kan je parten spelen, Kreeft

VANDAAG JARIG

Je bent een type voor liefde-op-het-eerste-gezicht en dat zal komend jaar nog uitgesprokener het geval zijn. Zorg ervoor dat je weet wat je wilt en speel geen spelletjes. Hoewel de fysieke aspecten van de liefde voor je belangrijk zijn, moet je meer ambiëren; er moet ook een mentale ’klik’ zijn.

RAM

Geld kan een bron van zorgen zijn en je ertoe brengen iets nieuws te bedenken om jouw inkomen te vergroten. Je ambitie neemt toe. Een geschikt moment om een verandering door te voeren om je levensstandaard op te krikken.

STIER

Tegenstand zal je vastberaden maken om de confrontatie en je eigen weg te gaan. Het is nuttig je af te vragen hoe je met anderen kunt samenwerken. Overtuig jezelf ervan dat je over feiten beschikt voor je je tegen iemand afzet.

TWEELINGEN

Je kunt geplaagd worden door een fataal magnetisme, waardoor anderen je niet met rust laten. Je zou willen dat je een bepaald iemand nooit had ontmoet. Anderzijds kun je gescheiden zijn van iemand met wie je wilt samenzijn.

KREEFT

Schenk tot 8/11 extra aandacht aan details. Wees echter niet al te kritisch want jouw streven naar perfectie kan mensen ook irriteren. Nervositeit kan je parten spelen. Verdiep je in de vraag welke beschikbare techniek voor jou het beste is.

LEEUW

Als je in het openbaar moet optreden moet je het evenwicht zien te vinden tussen nonchalant relaxt zijn en uitgesproken behoudend. Te veel van het een of het ander kan verkeerd geïnterpreteerd worden. Besef dat je te kijk staat.

MAAGD

Het stomste wat je kunt doen, is in conflict raken met autoriteiten. Helaas heeft de overheid (bijna) altijd gelijk. Ga je toch de confrontatie aan, dan moet je zeker weten dat je over de benodigde middelen en steun beschikt.

WEEGSCHAAL

Zelf beschik je over discipline waar het je budget en spaargeld betreft, maar een naaste kan daar met de pet naar gooien. Blokkeer de toegang tot rekeningen als voor hem/haar de verleiding groot is om geld uit te geven.

SCHORPIOEN

Maak plannen die je in staat stellen om te bereiken waaraan je waarde hecht. Misschien moet je je normen en waarden duidelijk maken aan iemand met wie je zakelijk te maken hebt. Een deal kan meer tijd kosten dan gedacht.

BOOGSCHUTTER

Geef je niet over aan onrealistische verwachtingen. Doe kalm aan, trek aan de rem en werk doelgericht. Geen geschikte dag om te experimenteren of de aandacht te trekken. Las een pauze in als je op obstakels stuit.

STEENBOK

Vanwege de verwachtingen van anderen ben je geneigd jezelf onder druk te zetten. Doe op het werk je best. Wees gul met het geven van tijd en liefde als naasten problemen hebben, maar laat geen misbruik maken van je goedheid.

WATERMAN

Familieproblemen kunnen voor ergernis zorgen. Handel snel als plannen plotseling wijzigen. Laat matigheid vandaag je motto zijn. Doe geen onnodige uitgaven; de kans is klein dat je waar voor je geld krijgt.

VISSEN

Geen dag om je aan iets te buiten te gaan of impulsieve aankopen te doen. Als je hard hebt gewerkt, is een uitje met vrienden een uitstekende manier om opgekropte spanning kwijt te raken. Denk tot 8/11 vooral aan je carrière.

