‘Teruggaan naar mijn vakantieliefde liep uit op een fiasco’

“De zomer van 1981 zal ik niet snel vergeten. Ik was klaar met m’n studie Nederlands en er lag een lange, mooie zomer voor me.”

“Ik ging op reis/werkvakantie, een doorslaand succes. Ik kwam op veel verschillende plekken, verdiende wat geld en ontmoette allerlei leuke mensen. Vooral op mijn laatste werkplek, een jongerencamping aan de kust van Portugal.

De sfeer was er top: een leuk restaurant, privé-strandje, sportwedstrijdjes. Elke namiddag slurpten we cocktails tijdens happy hour en elke avond eindigde met dansen in de openluchtdisco of muziek maken rond een kampvuur.

Vlotte babbel

Met mijn vlotte babbel en rijbewijs kreeg ik een baantje als hustler, oftewel ‘ronselaar’. Ik moest elke dag op het vliegveld proberen zoveel mogelijk backpackers naar de camping te lokken, waarna ik ze er uiteraard gratis in het campingbusje heen bracht.

Tijdens een van die tripjes ontmoette ik een Italiaans meisje. Gigi viel op door haar prachtige grijs/groene ogen en hippe, korte kapsel. Maar wat vooral indruk op me maakte, was de triestheid die ze uitstraalde. Alsof ze net haar lievelingskat had begraven. Ze was samen met een knappe, sportieve jongen. Zo’n popiejopie aan wie ik een instant hekel had.

Stomste idee ooit

Gedurende de week kwam ik Gigi vaak tegen: tijdens het ontbijt, in het winkeltje, op het strand. Maar ze was nooit met popiejopie, altijd alleen en dan zat ze meestal met een kladblok voor haar neus, te tekenen of te schrijven. Altijd met die trieste blik.

Op een bepaald moment bleef ze als enige achter in het busje en durfde ik te vragen waarom ze niet met die jongen was en waarom ze zo sip keek. “Hij is mijn vriend, of eigenlijk: was. Hij heeft het vlak voor de vakantie uitgemaakt. Ik had het vliegticket al betaald en hoopte stiekem dat het misschien nog goed zou komen. Maar dat was het stomste idee ever. Hij bekijkt me niet eens. Zo’n harteloze klootzak!”

De tranen welden op in haar prachtige groene ogen. Ik probeerde haar te troosten. Een zakdoek, een grapje, een ijsje... Het hielp. Er kwam zelfs een glimlachje rond haar mond.

Gigi opvrolijken tussen de bedrijven door werd mijn missie. Ik hield gepaste afstand. Een meisje met liefdesverdriet is kwetsbaar, ik wilde geen misbruik van haar maken. Maar god, wat voelde ik me tot haar aangetrokken.

Afscheidsdans

Op haar laatste avond was popiejopie met een groep dronken studenten fikkie stoken op het strand. Ik was de dj in de openluchtdisco. Gigi danste, een beetje aangeschoten van de cocktails, met wat andere meiden.

Toen het tijd was voor het laatste liedje draaide ik speciaal voor haar Stay (just a little bit longer) van Jackson Browne. Ik kwam achter de draaitafel vandaan en nam haar in mijn armen voor een afscheidsdans.

Ze vleide zich tegen me aan terwijl ik zachtjes meezong in haar oor. Toen hief ze haar hoofd en voordat ik het wist, voelde ik haar lippen op de mijne. Een heerlijke zoen.

Gepassioneerde nacht

Ik troonde haar mee naar een stil plekje waar ik weleens stiekem een jointje rookte. We beleefden een fantastische, gepassioneerde nacht. Ik had nog niet zoveel ervaring op liefdesgebied, maar het voelde alsof ik in de hemel was.

Het maakte het afscheid de volgende dag extra moeilijk. Ze gaf me een laatste kus terwijl ze een briefje in mijn broekzak schoof met haar adres en op de achterkant een verbazingwekkend goed gelijkend portret... van mij.

Dat briefje heb ik nog steeds. Zodra ik weer thuis was in Nederland, schreef ik haar dat ik haar niet meer uit m’n hoofd kon krijgen. Een week later kreeg ik een lieve brief terug. Dat hebben we een jaar lang volgehouden.

Eindelijk terug naar Gigi

Een jaar waarin met prachtige bewoordingen en gedichten en tekeningen een enorme spanning werd opgebouwd tot het moment dat we elkaar weer zouden zien. Ik was verliefd, daar kon ik niet omheen. Niemand kon aan haar tippen.

De volgende zomer ging ik een roadtrip met mijn beste vriend maken en we zouden een tussenstop van een week bij haar woonplaats houden. Onze tent zouden we op de naburige camping zetten, want Gigi woonde bij haar moeder.

Ik telde de uren, de kilometers, totdat we haar woonplaats in Noord-Italië binnenreden. Eindelijk zou ik Gigi weer zien en in m’n armen sluiten. Ik voelde me als een tijdbom die op ontploffen stond.

Gereserveerd

We hadden afgesproken in de plaatselijke bar. Ik zag haar aan een tafeltje zitten en wilde haar meteen in m’n armen nemen. Gigi reageerde nogal gereserveerd en het werden drie onhandige wangzoenen.

Ik was in verwarring, maar bedacht dat het ermee te maken had dat ze zich ongemakkelijk voelde om me, in het bijzijn van mijn vriend, in het café te zoenen.

We kletsten over koetjes en kalfjes, maar toen mijn vriend ons alleen wilde laten, protesteerde ze hevig. Wat onaardig van mij! Niet bepaald mijn gedroomde weerzien.

De dagen erna hield ze nog steeds de boot af. Haar moeder was ziek geworden en ze wilde haar niet te lang alleen laten. Ik voelde me zo ellendig; ik móest gewoon met haar praten.

Ze keek betrapt

Ik ging op zoek naar haar moeders huis en belde aan. Daar stond de barman van het café, slaperig in een boxershort. Hij riep Gigi die in haar ochtendjas in de gang verscheen. Ze keek betrapt. Ik wist genoeg; ze woonde hier met de barman.

Tranen prikten achter m’n ogen, m’n keel leek dichtgesnoerd. Jankend als een klein kind ben ik weggegaan. Ik voelde me zo ongelooflijk bedrogen. Mijn vriend had met me te doen. We hebben meteen onze tent ingepakt en zijn vertrokken. Wat een klotezomer, wat een klotewijf!

Gigi heeft mijn vertrouwen in de liefde enorm beschadigd. Het heeft een hele tijd geduurd voordat ik me weer op het liefdespad durfde te wagen. Uiteindelijk ben ik alweer een hele tijd gelukkig getrouwd, maar ik hoef nooit meer op vakantie naar Italië.”

