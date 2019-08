'De prognose was dat Carmen (5) 2 jaar zou worden'

Voor de bus zou het stel een lening van 20.000 euro moeten afsluiten, maar dat is natuurlijk een heel bedrag. Daarom zijn vrienden zo lief geweest om een actie op touw te zetten voor de jonge Carmen.

Badkamer

Bettina: "Zelf hebben wij er moeite mee om iets voor onszelf te vragen aan anderen. Dus het was een hele verrassing dat de Buddha Beach Club in Zandvoort is begonnen met het inzamelen van geld. Ook een andere dame is een pagina begonnen waarop mensen geld kunnen doneren.

We hopen voldoende op te halen om daarmee de bus te kunnen bekostigen, of in ieder geval een gedeelte ervan. Een ander ding is de verbouwing van onze badkamer: we hebben momenteel geen plaats voor een douchebrancard waardoor het lastig is om Carmen onder de douche te doen.

Zwanger

Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat Carmen nog leeft: "De prognose van de kinderarts was destijds dat ze 2 jaar zou worden. Dat is inmiddels bijgesteld naar 5. Dat is ze nu. Dus we proberen met z’n viertjes nog even te genieten van de tijd die ons gegeven is.

Al toen ik zwanger was vonden de artsen dat haar voetjes in een rare stand stonden. Ik ben daarom bevallen in een academisch ziekenhuis zodat er gelijk een kinderarts bij de hand zou zijn voor onderzoek.

Eigen Beeld

Apgarscore

Omdat ze zich verslikte en daardoor blauw werd én geen goede apgarscore had, belandde Carmen op neonatologie. Daar vroegen artsen zich af waarom ze zo slap was en niet reageerde. Zeven weken later kregen we de diagnose: het Zellweger syndroom; een zeldzame, erfelijke stofwisselingsziekte.

Bij een goed werkend systeem wordt in je lichaam voedsel afgebroken in stukjes eiwitten die er vervolgens voor zorgen dat je kunt functioneren. Carmen daarentegen maakt een andere stof aan die zich ophoopt in de hersenen.

Sondevoeding

Ze heeft sondevoeding nodig, is blind en hoort slecht. Ze heeft bovendien een lage spierspanning en loopt en kruipt niet. Omdat ze bepaalde hormonen niet aanmaakt kan ze bovendien niet tegen prikkels.

Ze heeft bovendien osteoporose waardoor ze gemakkelijk botten breekt en ook haar banden zijn zwak. Ze heeft ondragelijk veel pijn. 'Gewone' ziektes kunnen haar fataal zijn. Ze heeft vorig jaar waterpokken gehad en dat betekende bijna haar einde. Ze balanceert als het ware op het randje."

Tweede dochter

Bettina en Andor kregen twee jaar geleden nog een dochter: Dauphine. "Carmen heeft een genetische aandoening. Ik had 25% kans bij een volgende zwangerschap om nogmaals een kind te krijgen met een dergelijke stofwisselingsziekte. Gelukkig kunnen ze daar tegenwoordig heel specifiek op testen."

Door een rolstoelbus kan het gezin Sandbergen een zo 'normaal' mogelijk leven leiden. "De bus zou ons naar het ziekenhuis en familie kunnen brengen. Vanwege haar overgevoeligheid zullen het geen drukke uitstapjes zijn, maar ze geniet bijvoorbeeld wel van wandelen door de duinen en over het strand. Dus als ze een grotere rolstoel heeft, kunnen we dat soort dingen blijven doen. En wellicht nog een keer een vakantie naar een aangepast huisje. Wie weet."

Jij op VROUW.nl

Wil jij ook een verhaal vertellen?

Dan kan dat hier...