Astrid Joosten: ’Met veertig wijnen is het flink uit de hand gelopen’

Wanneer begon jouw liefde voor wijn?

„Vrij vroeg, omdat ik niet van bier of sterke drank hou. Dan kom je al snel bij wijn uit. Ik begon als student met eenvoudige wijn uit de supermarkt. Ik kocht maar wat, en dronk bij anderen wat er in huis was. Verstand had ik er nog niet van.”

Waarom besloot je bij te leren?

„Met mijn toenmalige vriend, die er iets meer van wist, ging ik op vakantie naar wijnboeren om te proeven en te kopen. Het irriteerde me dat als ik in een restaurant lekkere wijn dronk, ik bij terugkomst niet wist welke dat was geweest. Dus deed ik eerst eens een simpele wijncursus.”

Nu ben je vinoloog, da’s nog een flinke stap!

„Dat komt door Thérèse! Ik ging eten in hun restaurant en vroeg achteraf of ik kon leren wat zij met wijn deed. Ze stuurde me naar de Wijnacademie. Toen mijn uitgeverij me vroeg een wijnboek te schrijven, stuurde ik ze weer naar Thérèse om ervan af te zijn, maar zij stelde voor om het samen te doen. Dat werden twee boeken.”

En de sneeuwbal rolde verder?

„Precies. We gaven wat workshops bij hun restaurant, die liepen goed. Door de vele vragen van gasten waar ze wijn moesten kopen, raadde Jonnie ons aan een eigen assortiment en webshop te maken. Dat begon klein, maar sinds vijf jaar zijn we flink gegroeid. Nu hebben we veertig wijnen. Het is flink uit de hand gelopen, maar hartstikke leuk.”

