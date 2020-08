Is een mondkapjesplicht op scholen haalbaar?

Op een middelbare school in Assen is het vanaf vandaag verplicht om - ín het schoolgebouw en vanaf de 4de klas - een mondkapje te dragen. Over deze nieuwe regel valt veel te twisten. Want is verplichten wel haalbaar? Scholieren hebben er natuurlijk een handje van om dingen te ’vergeten’ - zoals hun huiswerk en/of schoolboek(en) -, dus de kans is groot dat het mondkapje hetzelfde lot beschoren is. In dit geval zouden docenten niet alleen meer les moeten geven, maar ook nog eens voor politieagent moeten spelen.

Koos Nieuwland, de betreffende directeur van de Drentse school, denkt hier echter anders over, zo licht hij toe in een interview met de NOS. Dat de mondkapjesplicht een ingrijpende maatregel is, daarover is Nieuwland het eens. Toch kiest hij voor verplichten. „Ik ben verantwoordelijk voor de gezondheid van mijn leerlingen en werknemers. Ik wil niet wachten op weer een beraad van deskundigen die tegenover elkaar staan. Ik ben liever safe dan sorry.”

