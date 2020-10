Wow! Die groene ogen. Die haren. Die stralende lach. Om mijn grapjes. Zo begint elke verliefdheid in mijn leven. Inderdaad, op een enkele uitzondering na, altijd met de groene ogen. Mijn zwak.

Schrikken

Maar terwijl de vlinders nog in mijn buik dartelen, het leven een stuk zonniger lijkt en de toekomst een vrolijke inkleuring krijgt, raak ik al bevangen door de eerste zorgen. En dan bedoel ik niet vragen als: ’Zou ze net zo verliefd op mij zijn?’ of ’Zou ze me meer als een vriend zien?’. Nee. Het is iets anders waardoor ik niet kan slapen. En wanneer ik wel slaap, doet de gedachte mij wakker schrikken. Iets waarvoor ik angstig ben.

Want als het antwoord bevestigend is, zullen mijn ogen vochtig worden, nestelt een brok zich in mijn keel en begin ik spontaan te snotteren. Mijn hersens lijken te bevriezen. Waar ik normaal zo graag praat, zwijg ik plots en komt er niets zinnigs meer uit mijn mond.

Huisdier

Maar ik zal die vraag toch moeten stellen: ’Heb je een huisdier? Een kat? Of een hond?’. Zeg alsjeblieft ’nee’. Ontken het niet om er vervogens aan toe te voegen dat er wel een cavia of een hamster door je slaapkamer snelt. Want ook daar kan mijn allergie niet tegenop. Dan zal de prille relatie moeten verdergaan met de keus: je huisdier of ik. Want die twee gaan niet samen. Geen dieren in huis, ook niet tijdens een date.

Ik herinner me een romantisch uitje naar Artis in het vroege begin van de relatie met mijn vrouw. Nog geen kwartier na binnenkomst begon ik te niezen. En enkele minuten later viel er geen gesprek meer met me te voeren. Binnen een half uur stonden we weer buiten. Wat dat betreft is het een wonder dat we nog samen zijn.

Harige viervoeter

De ervaring leert overigens dat ik nog nooit als een blok voor een baasje van een huisdier ben gevallen. Blijkbaar zag ik dat toch direct in die groene ogen. Nu maar hopen dat mijn zoontje over een paar jaar niet begint te zeuren om een harige viervoeter.