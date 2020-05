Een camping runnen in coronatijd: ’Reserveringen stromen binnen’

,,Het had zo mooi kunnen zijn met dit prachtige weer,” zucht campingeigenaresse Rozemarijn Dees terneergeslagen aan de telefoon. Toen ze in januari de camping overnam waar zij al van kinds af aan elke zomer te vinden was, en begon aan haar ambitie om het een van de mooiste campings aan de Nederlandse kust te maken, had ze een heel ander eerste seizoen in gedachten.

„Om de camping helemaal leeg te zien met dit mooie weer, is een heel raar gezicht.” Tijdens het kijken naar de persconferentie van afgelopen woensdag hoopten zij en haar collega’s op een meevaller, maar, vertelt ze: „We zijn zwaar teleurgesteld.”

Versoepelingen

De premier kondigde afgelopen woensdag aan dat het sanitair van campings per 1 juli geopend mag worden. Je zou denken dat Rozemarijn een gat in de lucht sprong bij het horen van dit nieuws. Niets bleek minder waar. „We waren wel uitgegaan van een kleine verlenging van de maatregelen, maar we hadden sterk de hoop dat het sanitairgebouw 1 juni wel weer open zou mogen. De meesten zullen wel een chemisch toilet meenemen, maar mensen willen toch graag kunnen douchen als ze op vakantie zijn.”

Ze heeft het gevoel dat er niet goed is nagedacht over de maatregelen voor de branche: „Het bedrag dat bedrijven van de overheid ontvangen om hun werknemers van te kunnen betalen, wordt gebaseerd op die van de maanden januari, februari en maart. In die periode hebben wij de helft van het personeel dan dat wij in de zomer hebben, dus de steun is voor ons veel te weinig om onze medewerkers van te kunnen betalen.”

Naast dat ze baalt van deze financiële tegenvaller, vindt Rozemarijn het ook geen veilige beslissing van het kabinet. „Om die anderhalve meter goed te handhaven in een sanitairgebouw, moet je het eerst rustig gaan ervaren en uitproberen. Dat kun je beter veilig opbouwen in een rustigere maand zoals juni, dan in de drukke maand juli.”

Coronaproof

Rozemarijn heeft al sinds het begin van de coronacrisis allerlei maatregelen genomen om haar camping zo ‘coronaproof’ mogelijk te maken. “We hebben de toiletten om en om afgesloten. Dit geldt ook voor de douches en de wastafels. Dit om de afstanden te garanderen. We hebben ook zuilen met desinfectiemiddel en schoonmaakmiddelen staan voor gasten. Wij waren er vanaf het begin van de crisis al klaar voor.”

Toch werd de camping van Rozemarijn, zoals zoveel andere recreatieplekken, gesloten. Volgens Rozemarijn had Camping De Zuidduinen allang veilig open gekund: „Er is hier meer ruimte dan bij de meeste mensen thuis. Ik vind het sowieso een scheve regelgeving. Over een maand mag de horeca weer open, dan zullen wij ons restaurant, inclusief vier toiletten, ook opengooien. Maar de 40 toiletten van de camping moeten nog steeds achter slot en grendel. Dit kunnen we niet verdedigen tegenover onze gasten.”

Stroom aanvragen

De nieuwe versoepelingen hebben de recreatieondernemers dan wellicht teleurgesteld, voor de campinggasten lijken ze wel geruststellend te hebben gewerkt: „De reserveringen voor juli stromen sinds de avond van de persconferentie binnen,” vertelt Rozemarijn. Wel is het een andere groep dan ze doorgaans op de camping gewend zijn. „Normaal hebben we veel Duitse gasten, nu komen vrijwel alle aanvragen van mensen uit de regio.”

De camping zal niet helemaal vollopen, Rozemarijn heeft namelijk de helft van de campingplekken beschikbaar gesteld. „Een volle camping willen we sowieso niet, het is allemaal nieuw met die anderhalve meter. Maar halfvol gaan we zoals het er nu naar uitziet in de eerste maanden ook bij lange na niet halen. Mensen moeten toch douchen.”

Aankomende zomer is het niet anders, Camping De Zuidduinen zal op zijn vroegst pas op 1 juli weer helemaal open kunnen. Rozemarijn legt uit dat de voorbereidingen al klaar zijn, het enige wat ze nu nog kan doen, is afwachten.

„We zullen moeten aankijken hoe het zit met de pieken in het sanitairgebouw. We verwachten dat mensen zoveel mogelijk hun eigen chemische toilet meenemen, maar hoe het met het douchen gaat, zullen we moeten zien. En er zal beter en frequenter schoongemaakt moeten worden. We zullen op dat gebied ook meer eigen verantwoordelijkheid van onze gasten moeten vragen. Maar we zijn er klaar voor.”