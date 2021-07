’Hoe kleed ik mij voor de bruiloft zonder mooier te zijn dan de bruid zelf?’

„Dresscodes zijn sowieso niet zo mijn ding. Bij alle presentaties waar ik naartoe ga prijkt vaak een ’P.S.’ waar ik het benauwd van krijg. Gala, tenue de ville of casual kan ik nog wel handelen, daar kan ik mijn eigen invulling aan geven. Maar zodra er sprake is van een touch of gold, silver, red velvet, sunny beach, happy hippie of stylish black/white haak ik bijna af. Uiteraard doe ik als modemens altijd mijn best, maar soms wil je gewoon dolgraag in je knalroze, net aangeschafte tuniek met bijpassende glitter sleehakken en dito tas komen en niet in saai zwart/wit.

Perfecte plaatje

Hoe dan ook, onlangs ging ik met collega Sabine naar een presentatie die je niet wil missen en dus hulden wij ons beiden in de voorgeschreven ’blush’ look. Het was even googlen maar als je denkt aan alle kleuren blush op de wangen kom je al een heel eind: van zachtroze tot perzik, oudroze en alles wat daartussen zit, zelfs beiges waren toegestaan. En eerlijk is eerlijk, het leverde het perfecte plaatje op en verrassende kleurencombinaties waar ik deze zomer zeker wat van ga ’afkijken’. Die tinten zijn overigens ook perfect voor een bruiloftsfeest dus sla dat gerust alvast op.

Blikvangster

Dezelfde club organiseert ook jaarlijks de white dinner party waarbij de leukste vrouwen van Nederland zich op een winterse avond geheel in het wit hullen en de nieuwste mode en beauty ontdekken. Voor mij als niet-wit fan een hele uitdaging en zodoende struin ik elke zomer alvast verplicht tussen de witte items en scoor ik best leuke spullen met her en der een hippie-gekleurd borduurseltje, want dat mag. De gastvrouw van de blush party was trouwens de absolute blikvangster met haar geweldig gestylde look en daar kwam echt niemand bovenuit.

Geen wit

En zo hoort het ook nog steeds op bruiloften. Uit respect voor de bruid is het bijvoorbeeld van belang om vooral niet op haar te lijken. Dus geen wit en liever ook geen beiges of nude tinten. Maar blush kan dus weer wel, want dat wijkt af. Een knalkleur? Dat kan ook, maar liever geen rood want dat trekt enorm veel aandacht, beter zijn groen, geel of perzik en uiteraard pasteltinten. Uni tinten met elkaar gemixt ogen ook bescheiden en daarmee kunt u desondanks uw eigen stijl neerzetten. Net als met een gebloemde jurk met bijpassend gekleurde tas (een clutch graag of kleine handtas, geen hutkoffers please) en matching sieraden. Laat zwart links liggen want dat is meer iets voor begrafenissen en officiële gelegenheden. En last but not least: overleg vooraf met de bruid over haar voorgenomen outfit zonder alle details te hoeven weten. Kiest zij bijvoorbeeld voor een spierwit smokingpak? Dan is je favoriete zalmroze herenpak geen optie want het lijkt teveel op haar looks.

Kapper

Een ongeschreven regel is namelijk dat je minder uitbundig/opvallend gekleed gaat dan de bruid. Maar die vlieger gaat niet helemaal op, want niemand wil er als een muurbloempje bij staan op een groot feest dus uitpakken mag best. Hoeden zijn geen goed idee, want dit zijn heuse blikvangers, een mooie haarcorsage kan dan beter zijn. Ga sowieso naar de kapper en rommel niet zelf maar wat aan en blijf van de opgestoken en gedecoreerde bruidskapels af om niet te doubleren met uw vriendin.

Eigen looks

Houd wel vast aan de eigen looks. Draagt je graag een strakke jurk? Prima. Liever iets wijders of een romantische jurk. Ook goed. Je eigen stijl bewaken is van groot belang en dan is de kans ook niet zo groot om teveel op een ander te lijken. Ooit was ik in New York op een feestje van een beroemde fotograaf uitgenodigd en stelde model Doutzen Kroes mij aan Kim Kardashian voor. We waren een ’afwijkend’ trio: Doutzen in spijkerbroek met T-shirt, Kim K. in een caramelkleurige loeistrakke jurk en ik in een kanten tuniek met volop kleurrijke borduursels en matching fluoroze clutch. Ik ben nu eenmaal meer van de overdressed dan underdressed. Van mijn naamgenootje kreeg ik een compliment voor mijn uitgesproken looks en daarmee is eigenlijk alles gezegd. We stonden immers alle drie in onze eigen kracht, met onze eigen stijl en dan ’bijten’ de outfits elkaar totaal niet. Dus hierbij de ultieme tip: kopieer de bruid niet op haar trouwdag, maar blijf je eigen stijl trouw. En… op de foto even een stapje naar achteren zetten kan ook geen kwaad bij het samen poseren. Zij is immers de eyecatcher van deze dag!

Oproep

