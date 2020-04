Lustopwekkend eten. Dan kom je al snel uit bij oesters. Maar ja, niet iedereen is van het rauwe schelpdieren naar binnen schuiven. Asperges doen overigens ook wonderen voor het libido en de groene hoef je niet eens te schillen. Des te meer tijd over voor het liefdesspel. En daarom dit recept uit het kookboek Made by Koffietijd (Fontaine uitgevers).