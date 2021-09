Zus Max Verstappen: ’Ik wil een boegbeeld zijn voor jonge moeders’

Ik wilde vroeger al…

„Jong moeder worden en dat is gebeurd. Het moet natuurlijk wel zo uitkomen en goed zitten met je partner, maar dat is gelukkig het geval. De tweede, ook een jongetje, komt er alweer aan.”

Trouwen…

„Doen Tom en ik als de kinderen groter zijn, want ik wil ze erbij hebben. Het hoeft voor ons niet groots aangepakt te worden, maar ik wil wel twee jurken en het liefst een bruiloft in het buitenland. Want als het goed is, trouw je maar één keer.”

Aan werken…

„Kom ik amper nog toe. Ik deed de social media voor Max en reisde veel met hem mee. Een super leuke tijd. Nu reizen we hem achterna als we elkaar willen zien, zoals toen ik net was bevallen.”

Op de voorgrond…

„Sta ik niet zo graag, dat is een tikkeltje Limburgse bescheidenheid. Ik moest dus wel even uit mijn comfortzone bij deze modereportage. Maar ik wil wél graag een boegbeeld zijn voor jonge moeders en laten weten hoe leuk het is om jong kinderen te hebben. Misschien komt er ooit een boek of kledinglijn voor kinderen van mijn hand. En ik blijf voor mezelf influencen. Ik hou vooral van echte foto’s. Niet te geposeerd, gewoon lekker normaal.”

Ik draag geen…

„Zwangerschapskleding want dat kan echt leuker. Wel alles één maat groter en van stretchstof.”

Luka kleed ik graag…

„In matching outfits met zijn vader. Heel stoer of juist in een chic pakje met lekker strak gekamde haartjes.”

Mijn favoriete accessoire is...

„Mijn eerste designertas. Die kreeg ik van Max toen hij zijn eerste punt had gescoord bij het racen in 2015. Die tas gaat nooit meer weg!”