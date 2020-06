Daghoroscoop 26 juni

VANDAAG JARIG

De planeet Mars zal zich vanaf 28 juni a.s. een ongebruikelijke hoeveelheid tijd met uw carrière bemoeien. Dat betekent toenemend succes – u zult het er druk mee hebben. De meeste voldoening zult u putten uit lichamelijke prestaties, het bouwen aan uw imago en offerbereidheid.

RAM

Blijf vandaag thuis als dat kan en voer de telefoontjes waarbij u geen luistervinken kunt gebruiken. Zorg dat u tijd overhoudt om iets plezierigs te doen of in de tuin te werken. Ga in ieder geval naar buiten als de zon schijnt.

STIER

Iemand die u vanuit de verte bewondert kan z’n intrede in uw leven doen en u totaal overrompelen. Het hoeft geen romance te worden maar geheel uitgesloten is het niet. Relaties die nu worden aangeknoopt zullen gedijen.

TWEELINGEN

Met onderhandelen bereikt u het meeste. Probeer eens om met een hobby geld te verdienen; uw creaties zouden goed verkoopbaar kunnen zijn. Idealisme kan u tot een opmerkelijke prestatie motiveren; u kunt de wereld verbeteren.

KREEFT

Durf zaken anders aan te pakken dan men van u gewend is. U voelt anderen goed aan en mensen zijn graag in uw gezelschap. Een goed moment om u aan te sluiten bij groepsactiviteiten of u in te zetten voor een maatschappelijk belang.

LEEUW

Mensen zullen voelen dat u voor hen openstaat, hoewel u enigszins onzeker kunt zijn door een recente teleurstellende ervaring. Ga ervan uit dat u daarvan ook iets hebt geleerd en dat u nu bent toegerust voor situaties waarin u terechtkomt.

MAAGD

Wendt u tot vrienden als u steun nodig hebt; ze kunnen een ongewoon doch nuttig advies hebben of informatie uit onvermoede bron. Let op hetgeen u toevallig hoort. U kunt een vreemd antwoord krijgen op een gewone vraag.

WEEGSCHAAL

U kunt via uw beroep of sociale activiteiten met publiek te maken krijgen; u weet gelukkig wat er van u wordt verwacht. Na een gesprek met een vrouw kunt u overwegen van baan te veranderen. Maak nieuwe vrienden.

SCHORPIOEN

Bepaalde onderwerpen krijgen een nieuwe betekenis voor u en door daarmee naar buiten te treden kunt u in de krant komen. Uw persoonlijkheid en oordeelkundigheid zullen groeien als u meer op uw intuïtie vertrouwt.

BOOGSCHUTTER

Let op hetgeen uw lichaam aangeeft of als u ergens pijn hebt. Als u niet weet waar de pijn vandaan komt kan een gesprek of artikel daarover helderheid geven. Durf in uw werk origineel te zijn en iets nieuws te introduceren.

STEENBOK

U komt de dag prima door als u aangeeft te willen samenwerken. Houd rekening met de wensen van anderen. Stop meer aandacht en energie in familierelaties. Doe eens iets anders dan u gewoon bent te doen, dat is goed voor u.

WATERMAN

Het meest zult u uzelf plezieren als u vandaag thuis kunt werken. Dat kan ook nodig zijn door veranderde plannen. Bezorg uw partner geen stress door teveel de lakens uit te delen. Geef geen ongevraagd advies.

VISSEN

Doe wat uw hart u ingeeft en geniet van het leven. Accepteer ze en neem uw partner mee, als u kaartjes worden aangeboden voor e.o.a. evenement. Een kind kan een grote carrière tegemoet gaan als u het nu een klein duwtje geeft.