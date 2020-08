Marga Bosch (58): Ik liet me omscholen tot lerares

Het onderwijs kampt met een ernstig lerarentekort, want wie wil er nog voor de klas staan met zoveel overwerk en stress? Nou... deze vrouwen! Zij zagen het vak wél zitten en lieten zich na hun 40e nog omscholen. Omdat vandaag in deze krant te lezen is dat steeds meer mensen zich door de coronacrisis noodgedwongen laten omscholen, herplaatsen we dit artikel uit een editie van VROUW Magazine uit 2018.