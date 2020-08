Dagboek van een Minnares: ’Je ziet toch zelf ook wel dat het jouw kind is’

Gauw vertel ik Mark dat ik niet wilde dat Ella om het weekend bij hem en Josien moest logeren.

„Ik voed het kind nog liever alleen op dan dat ik het naar jou en Josien laat gaan. Ik kan dat gewoon niet aan. Josien heeft verdomme dat recht niet! In een paniekaanval heb ik de papieren vervalst waarin staat dat jij de vader niet bent. Maar je bent echt de vader van Ella, Mark. Als jij niet steeds teruggaat naar je vrouw, hoef ik me niet te verlagen tot dit soort dingen.”

Huilend zak ik door mijn knieën. Ik snik dat ik weet dat het een heel domme actie was. „Maar ik raakte gewoon in paniek toen Josien voorstelde dat Ella om het weekend bij jou en haar moest zijn.” Je ziet toch zelf ook wel dat het jouw kind is, huil ik. „Daar heb je zo’n stomme test toch niet voor nodig.”

Mark kijkt me bedenkelijk aan, pakt met zijn handen mijn hoofd vast en vraagt of ik nu echt de waarheid spreek.

„Ja Mark,” snik ik, „je bent echt de vader van Ella en als je wilt doen we de test opnieuw.”

„Waarom heb je dan Yourgos een test laten doen?” vraagt Mark.

„Hij eiste een vaderschapstest, ook al had ik hem de papieren laten zien dat jij de vader bent. Hij dreigde naar Nederland te komen. Ik heb hem opgezocht samen met mijn moeder – en toen hij Ella zag, wist hij al meteen dat ze niet van hem was. Voor de vorm hebben we de test afgenomen. Inmiddels heeft hij een vriendin en is er echt niks gebeurd.”

Ella begint te huilen en Mark pakt haar op, kijk eens heel goed naar haar en zegt dan: „Ik zie zonder de test ook wel dat ze van mij is. Toch wil ik voor de zekerheid een nieuwe test laten doen. Mijn moeder staat zo voor de deur, dus knap jezelf op, en we maken er maar het beste van vanavond. Morgen praten we hier verder over.”

