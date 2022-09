Daghoroscoop 14 september - Doe rustig aan, Stier!

VANDAAG JARIG

Het kan een succesvol jaar worden als jij je meer op jouw carrière concentreert dan op familie en huis. Het is van belang dat je emotioneel in balans bent, maar succes in jouw werk heeft ook effect op jouw emoties. Het enige waar je last van kunt hebben is besluiteloosheid, maar alles zal goed gaan.

RAM

Besteed vandaag extra aandacht aan korte trips en elke vorm van correspondentie. Schrijven, doceren en presenteren zal met succes worden bekroond. De bescherming en warmte die je van jouw partner krijgt zal je aanmoedigen.

STIER

Doe rustig aan en probeer verloren terrein terug te winnen. Begin de dag niet met ruzie want dan zit je de rest van de dag met schuldgevoelens. Zeg het hardop als je weet dat je verkeerd zat, bied excuses aan en de zon breekt weer door.

TWEELINGEN

De kosmos is positief maar ook uitdagend. De maan dringt aan op fysiek en mentaal herstel. Geluk draagt bij aan het succes van datgene waarvoor jij je inspant. Zorg dat je over kennis van zaken beschikt en treed naar voren.

KREEFT

Iemand kan zich anders gedragen dan je van hem/haar gewend bent. Vraag wat er aan de hand is en trek niet te snel conclusies. Met wat liefde en vriendelijkheid helpt je iemand over een depressie of gevoel van eenzaamheid heen.

LEEUW

Span je in om elk probleem dat zich vandaag voordoet op te lossen. Door klachten op een elegante manier te benaderen bewaar je de harmonie. Stel je gastvrij op voor onverwacht bezoek; je hebt vast wel iets in huis als ze blijven plakken.

MAAGD

Laat geen tijd verloren gaan. Kies prioriteiten zodat je zoveel mogelijk voor elkaar krijgt. Iemand kan op jouw hulp rekenen en zijn/haar vertrouwen in jou krijgt een klap als je daar niet op in gaat. Luister naar een advies van een ouder kind.

WEEGSCHAAL

De kosmos vraagt aandacht voor jouw financiën, normen en waarden. Jouw financiële situatie moet zich in een opwaartse lijn bewegen dankzij een loonverhoging of goede investering. Later vandaag kun jij je eenzaam voelen.

SCHORPIOEN

Alles wijst op betere relaties, vooral op het werk. Laat een gezondheidsprobleem behandelen, dan wordt het meteen opgelost. Houd niet uit angst voor het onbekende vast aan oude ideeën. Verwelkom het nieuwe.

BOOGSCHUTTER

Gesprekken kunnen beter verlopen dan verwacht. Alle activiteiten m.b.t. communicatie worden gesteund. Anderen zullen zich bij jouw standpunt aansluiten. Het is goed voor jouw gezondheid om veel naar buiten te gaan.

STEENBOK

Doe kalm aan maar besteed wel voldoende tijd aan datgene wat je moet doen. Als jij je aandacht erbij houdt zul je uitstekend werk leveren. Je kunt met inventieve ideeën op de proppen komen die indruk zullen maken op jouw baas.

WATERMAN

Zelfs de meest nuchtere onder jou zal ervaren dat vandaag het hart sterker is dan de rede. Geniet van liefde en romantiek. Zet jouw levendige fantasie in als er creativiteit of originaliteit van je wordt verwacht. Je beschikt over beide.

VISSEN

De restricties waarmee je te maken hebt zijn vooral te wijten aan andere mensen of hebben te maken met het milieu. Je kunt een belangrijke les krijgen omtrent volwassenheid. Kijk naar jouw eigen rol en leg niet de schuld bij anderen.

