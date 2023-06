’Ik ben verbrand door de zon en heb pijn, wat nu?’

„Dat is ons natuurlijk allemaal wel eens overkomen: voordat je het weet ben je toch verbrand en kun je de bandjes van je badpak/bikini niet eens meer verdragen van de pijn. Een verbrande huid is geen pretje maar gelukkig zijn er wel wat manieren om de huid te verkoelen en te verzachten. En uiteraard is dit een goede les voor het volgende zonnebad: altijd riant insmeren! Of op tijd de huid met kleding bedekken zodat de zon geen schade aan kan richten. En omdat voorkomen toch altijd beter dan genezen blijft: smeer jezelf ook goed in wanneer het niet zo zonnig is tijdens de zomermaanden. Zelf kies ik in die periode altijd voor een gezichtscrème met een zonnefactor. Dan ben ik dus zelfs als ik het vergeet of tijdens een spontaan terrasbezoek altijd beschermd.

Herstel

Verbranden door de zon is sowieso pijnlijk, dan kunnen we kort over zijn. Deze oogt rood en voelt pijnlijk, warm, gevoelig en het kan ook gaan jeuken. Pas als de huid na een paar dagen gaat vervellen treedt het herstel op en kan de huid weer genezen. De meeste zonnebrand zal na 3-7 dagen verdwijnen maar als zich blaren voordoen kan het zelfs wel een dag of tien worden. De huid kan ook wat donker verkleurd zijn omdat de huid zichzelf beschermd tegen de zon en tijdelijk meer melanine aanmaakt.

Niet doen

Allereerst even wat je vooral niet moet doen bij een zonverbrande huid. Probeer de pijn niet te verzachten door ijs op de huid te leggen zonder beschermlaagje. Dat is veel te koud en kan de verbranding zelfs verergeren. Altijd een theedoek over het ijs leggen dus voordat je het op de huid legt. Hele dikke crèmes of emulsies zijn ook niet goed om te gebruiken want dit verstikt de huid teveel en deze smeersels kunnen ook de warmte van de verbranding juist vasthouden. Gebruik ook liever geen sterk geparfumeerde producten (dus ook geen parfum op de pijnlijke plekken per ongeluk) want dat voelt heel pijnlijk aan.

Wel doen

Wat moet je dan wel doen? Zo snel mogelijk nadat je de verbranding ontdekt voor verkoeling zorgen. Dat kan met natte handdoeken of een koude/lauwe douche, een duik in het zwembad of de zee. Op die manier gaat de eerste verbranding direct uit de huid. Extra verlichting krijg je wellicht door een verkwikkend bad (zonder toevoeging van badschuim !) te nemen en hier wat baking soda (helpt tegen irritatie) of appelazijn (tegen ontstekingen) aan toe te voegen. Het zal iets minder lekker ruiken, maar het doet zijn werk. Tip: een flinke schep havermoutvlokken in het bad kan ook verzachtend werken overigens. Daarna gelijk een verzachtende aftersun gel of aftersun bodylotion gebruiken.

Gezicht

Als vooral het gezicht verkleurd is, bijvoorbeeld door onverwachts op een terras te blijven hangen zonder dat je je hebt ingesmeerd… Dan is een aftersun masker een goede optie. Dit trekt de eerste hitte uit de huid en werkt kalmerend en voedend. Heb je dit niet voorhanden? Dan zal een ander gezichtsmasker zonder al te veel geurstoffen, bijvoorbeeld uit de natuurwinkel, ook zijn werk doen. Kamillethee maken en dit laten afkoelen en vervolgens dit aanbrengen op de verbrande huid zorgt ook voor verlichting. En last but not least: ook yoghurt schijnt verkoelend en verzachtend te werken. Gebruik het als gezichtsmasker maar ook eventueel op de rest van het lichaam. Het zal even een smeerboel geven maar als het helpt? Tip: neem ook gelijk het haar mee met een hydraterend haarmasker, want dat is weliswaar niet verbrand maar wel uitgedroogd.

Wondermiddel

Een waar wondermiddel bij verbranding is een stuk van de aloë vera plant. Je kunt dit soms zelfs in de supermarkt kopen. Even een stukje afsnijden en insmeren met de plakkerige emulsie koelt direct de verbranding. Ook kun je beautyproducten gebruiken waarin het ingrediënt van de aloë vera plant is verwerkt. Breng de producten ruim aan en doe dit om het half uur zodat het goed in de huid kan trekken. Producten met kalamijn met daarin zinkoxice worden ook gebruikt bij verbranding maar dan om te ontsmetten. Het is belangrijk om geen olie-achtige producten en vette crèmes te gebruiken want die sluiten de huid juist af waardoor de warmte van de verbranding er ook niet uit kan. Ook van binnenuit kun je werken aan herstel, door bijvoorbeeld extra veel water te drinken direct na de verbranding. Pas op met alcohol want daar kun je juist meer van uitdrogen.

Voorbereiding

Behalve het goed smeren met een hoge spf-factor is ook het vooraf slikken van melaninepillen voor een zonnebad aan te raden als je snel verbrandt. Op die manier kan de huid zich alvast voorbereiden op de zon. Buiten sporten of gewoon wandelen in plaats van bakken op het strand bruint overigens ook, zelfs als het niet zo heel zonnig is. Gebruik na het het zonnen of buiten zijn wel altijd standaard een goede aftersun bodylotion om de huid soepel en gehydrateerd te houden.

Luchtige kleding

Op een verbrande huid kun je niet veel hebben qua kleding. Zorg dat het om losse, niet strakke kleding gaat dat losjes om je lichaam valt om de huid vooral niet te irriteren. Kies voor natuurlijke materialen zoals katoen, zijde en linnen bijvoorbeeld en bedek in ieder geval de rode plekken als je de deur uitgaat zodat er niet nog meer zon op kan komen! Ook het even niet dragen van een beha of een soepele T-shirt beha kan de pijn die de bandjes veroorzaken tijdelijk verlichten. Naadloos stretchondergoed heeft hetzelfde effect- dit vanwege het gebrek aan naden en de rekbaarheid zodat dit niet knelt.

