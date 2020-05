Fleur werd geboren met corona: ’Ik heb mijn baby een week niet kunnen zien’

Ⓒ Eigen beeld

Ze doet het goed, de kleine Fleur. Ze is nog maar een week op de wereld en nu heeft ze al keihard gevochten tegen het coronavirus. Na 34 weken kwam Fleur ter wereld met een spoedkeizersnede, en meteen bleek ze besmet te zijn met het coronavirus, net als haar moeder Kesia Raemdonck (34). „Ik heb mijn baby’tje een week niet kunnen zien of vastpakken. Emotioneel is dit een enorm zware periode geweest”, zegt Kesia Raemdonck (34) uit het Oost-Vlaamse Hamme.