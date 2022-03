Column 24: ’Ineens liggen alle mannen aan je voeten als je niet meer beschikbaar bent’

Wat is dat toch, dat wanneer je niet langer beschikbaar bent ineens alle mannen aan je voeten liggen?! Na jarenlang met een leeg winkelwagentje op de singles markt te hebben rond geshopt (het was meer window shopping), besloot ik een tijd geleden mijn pijlen op één man in het bijzonder te richten. Alle dating-apps van mijn telefoon, alle scharrels op WhatsApp geloosd en alle players in de DM genegeerd; ik wilde geen ruis en hetgeen ik en deze man hadden een eerlijke kans geven.

Nu klinkt het alsof ik de kerels van me af moest slaan, maar feitelijk was het al een paar jaar flink schrapen in de poel met 30+ vissen. Deze column is er niet voor niks, lees mijn avonturen met de schuinsmarcheerder, de einzelgänger of de toyboy en je hebt een idee van hoe ik zelf bijna verdronk in die datingvijver. Alsof ik telkens een joekel van een snoekbaars aan mijn hengel had, maar er nooit in slaagde een vangst daadwerkelijk mijn loveboat in te sleuren. En juist nu ik besloot voor die ene te gaan, die zonder al te veel spartelen beet had, sprong de rest ineens als vliegende vissen mijn schuitje in. Hoe verzin je het.

Eigenlijk waren er vooraf maar twee ’opties’ in het spel. Allebei een soort ’bijvangst’, dus ik besloot ze terug te gooien. Met de één had ik slechts een eerste date gehad. Ik appte hem dat ik druk was en voorlópig niet kon afspreken (je weet maar nooit wanneer je daarop terug wilt komen..), waarop hij me blokkeerde. Dat ging vlot.

Typische player

De ander was een man met wie ik al bijna een jaar contact had, maar met wie ’het’ maar niet van de grond kwam. Ken je het Instagram account Grotespeler94? Deze man was de belichaming van al deze uitspraken. De ultieme player, of zoals ik en mijn vriendinnen zeggen ’fuckboy’. Gesprekjes met hem liepen steevast dood, hij contacte me altijd last minute (en laat op de avond) en deed nul moeite om me echt te leren kennen. Ja, tuurlijk, we hadden de pech al twee keer een lockdown te hebben gehad, maar verder dan sushi bestellen en bankhangen kwamen zijn datevoorstellen nimmer.

Des te verrassender was zijn reactie toen ik hem vertelde dat ik iemand anders zag. „Beetje lullig om er zo achter te moeten komen dat je aldoor aan het shoppen was. Ik was serieus into you. Ik had zelfs mijn vrienden en mijn broers al over je verteld.”

Hoe een koe een haas vangt

Kortsluiting aan mijn kant. Hoe dan? Al ruim een jaar verliep alles met deze gast stroever dan stroef en al die tijd was hij helemaal weg van mij? Je weet nooit hoe een koe een haas vangt, maar dit leek me wel een hele slechte hard to get game. „Ben je serieus met hem? Hebben jullie al samen geslapen?”, appte hij om er na mijn bevestigende antwoord „Zin om nu naar je toe te komen”, achteraan te sturen.

Opnieuw was ik onthutst.. huhh?! Ik zeg net dat ik met een ander ga en opeens heb je haast hier te komen? Nu het officieel niet meer kan, is het opeens weer interessant? Schaarste verhoogt de waarde? Of misschien wilde hij even opnieuw zijn territorium afbakenen. Het laatste plasje eroverheen? Ik liet zijn bericht in ieder geval onbeantwoord.

Jachtseizoen geopend

Het bizarre was dat er ook in de rest van mijn omgeving opeens weer allerlei figuren opdoken die ik al in tijden niet had gehoord. Mijn ex van drie jaar geleden bekeek opeens weer wekelijks mijn Instagram stories (let wel: zonder me te volgen, da’s extra moeite), de Marktplaatsman kwam weer in mijn DM geslided, de buurman nodigde me opeens uit om VR te komen spelen, mijn vakantievriendje uit Milaan was voor het eerst in Amsterdam en de knappe vader, die me na twee dates had laten zitten, stelde spontaan voor om een drankje te doen. Allemaal mannen die op geen enkele manier konden weten dat ik off the market was. Alsof ze het konden ruiken...

Mijn ego was gestreeld en ikzelf in de war. Moest ik terug komen op mijn beslissing en toch weer alle opties open houden? Opeens zaten er weer wat interessante vissen, die eerder niet goed hapten, in mijn vijver. Net nu het te laat was…

Law of attraction

Wie heeft dit bedacht? En wat probeerde het universum me te vertellen? Dit was the law of attraction in volle glorie. De focus die ik probeerde aan te brengen was alweer verdampt. En dan vragen ze zich af waarom Amsterdammers voor eeuwig single blijven. Wat als één van die andere heren het nu voor me was? Misschien voel ik bij één van hen wel echte kriebels? Of misschien moet ik een tijdje helemaal niks. Handdoek in ring, mijn eigen koers varen. En als ze me missen… precies.