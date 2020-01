Marit: Mijn ouders stapten samen uit het leven

Ⓒ Mariel Kolmschot

De ouders van Marit Stofberg (60) besloten om gezamenlijk uit het leven te stappen. Ze waren weliswaar al 91 en 88, maar lichamelijk nog redelijk gezond. Haar vader raakte door beginnende dementie echter wel zijn grip op de wereld kwijt. En haar moeder wilde niet verder zonder hem. Hun dochter Marit (60) vertelt openhartig over deze ingrijpende gebeurtenis. "In die omhelzing, met onze gezichten tegen elkaar aan, zeiden we hoe waardevol we voor elkaar waren geweest."