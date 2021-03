Deel 12: ’Ik wil even een maand niet leven tussen hoop en vrees’

Vaak is het “erover praten” alles wat je nodig hebt als het gaat over het nemen van de juiste beslissingen. Een aantal weken geleden schreef ik in mijn blog dat ik voor de keuze sta: doorgaan met IUI of over 2 behandelingen switchen naar IVF. Natuurlijk hoop ik dat ik in de komende 2 pogingen “gewoon” zwanger mag worden, maar als dat niet is gelukt, wat doe ik dan?

IVF

Als ik zo om me heen kijk en lees, is het onder de mede BAM-mers eigenlijk vrij standaard om na 9 pogingen direct met het grove geschut te beginnen. Na 9 mislukte IUI-behandelingen mag je namelijk door naar het medische circuit en wordt IVF vergoed door de verzekeraars. Bij stellen is dit overigens na een jaar.

Ik snap het ook wel, want waarom zou de 10e poging wel ineens lukken? Waarom zou je maand na maand zoveel geld betalen, terwijl je uit één IVF-poging wellicht wel meerdere kansen haalt? Ondanks dat dat allemaal heel logische denkwijzen zijn, voelde het voor mij nog niet juist. Ik voel heel sterk dat ik nog niet klaar ben met IUI en ik voel daarnaast ook heel sterk dat het nog steeds, op deze “normale” manier, gewoon moet kunnen lukken.

Maar doordat ik deze gedachten niet deel met heel veel andere vrouwen in hetzelfde schuitje, had ik ook een ’ik moet zeker weer dwars doen’-gevoel. Daarom was het ook heel fijn om hierover een gesprek te hebben met mijn behandelend arts van Medisch Centrum Kinderwens.

Door alle gedachten uit te spreken, zet je het voor jezelf nog meer op een rij. Het fijne was dat ze luisterde en mijn gevoelens kon ondersteunen. Ze gaf heel duidelijk aan dat ik zelf wel zou merken wanneer ik er klaar voor ben. Ineens is dit genoeg en wil je verder - en wanneer dat punt komt, is voor iedereen verschillend. Samen met haar heb ik besloten om de komende periode dus door te gaan zoals ik nu al doe. Als ik wil, mag ik zelfs door tot 12 behandelingen en daarna kan ik altijd nog switchen naar IVF. Er viel een last van mijn schouders.

Rust

Wel had ik direct het gevoel ’ik wil nu alles aanpakken wat zou kunnen helpen bij het zwanger worden’. Dus heb ik contact gezocht met een acupuncturist bij mij in de stad. Daar heb ik de eerste behandeling bij gehad, en in de avond na die behandeling besloot ik ook om mezelf een maand rust te gunnen. Ik was al een aantal dagen aan het testen voor mijn ovulatie en die bleef uit. Ik denk dat mijn lichaam mij even tot de orde riep: ’Isabelle, neem je tijd’. En die rust doet goed. Even een maand niet bezig zijn met testen, even een maand niet leven tussen hoop en vrees. In april pak ik de behandeling weer op. Dan heb ik ook al een 2e en misschien wel 3e acupunctuursessie gehad. Baat het niet dan schaadt het niet, maar voor mij is dit wel het juiste pad.

En dat is dit hele traject natuurlijk sowieso. Ik zeg ook altijd, DO YOU! Laat je niet leiden door wat ’normaal’ is, of door wat er van je wordt verwacht. Doe wat je hart je ingeeft. De een dendert als een sneltrein door, ik kies ervoor om de boemel te pakken en af en toe tussendoor uit te stappen. Wat je ook kiest: alles is goed, zolang je maar bij jezelf blijft.

