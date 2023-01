Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & Opinie ’Onplezierige ervaringen voor mensen die proberen fatsoenlijk te leven’

Door Catherine Keyl Kopieer naar clipboard

’Ze vroegen hem zelfs hoe hij aan het geld kwam, dus hij met hangende pootjes een brief gestuurd over zijn verjaardagscadeau.’ Ⓒ Carilijne Pieterse

Wij zijn in Nederland een soort Napels aan de Noordzee, vanwege alle drugshandel. Maar ik ga voorspellen dat we ook nog Moskou aan de Maas worden omdat we, net als vroeger in het Oostblok, bij alles zullen worden gecontroleerd.