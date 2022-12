Laat jij je kind onder de 10 opblijven met oud en nieuw?

Als het aan kinderslaapcoach en psychosociaal kindertherapeut Inge de Heer ligt, dan doe je er het beste aan het normale slaapritme van je kind niet door de war te schoppen. Daarom is het verstandig om iedere dag dezelfde bedtijd aan te houden. „Maar als je me vraagt of een uitzondering mogelijk is: zeker, maar de effecten ervan zijn wel afhankelijk van hoe goed je kind normaal slaapt.” Is je kind na een avondje ’doorhalen’ snel sikkeneurig? Dan raadt de kinderslaapcoach het aan om je kind op een normale bedtijd in te stoppen.

Feest

Wil je jouw kind toch laten meegenieten van de jaarwisseling? Dan is er volgens Facebook-gebruiker Claudia door de wintervakantie nog genoeg tijd om weer in het normale ritme te komen. „Ze kunnen nog negen dagen bijkomen, dan halen ze wel weer slaap in”, reageert zij op het opvoeddilemma. Facebook-gebruiker Jenny vult aan: „Gewoon opblijven: als de kids het redden, neem je ze lekker mee naar buiten voor het vuurwerk.”

Niet verstandig

Toch zijn er ook VROUW-lezeressen die het eens zijn met de kindertherapeut. Zo schrijft Facebook-gebruiker Anneke dat ieder kind anders is. Weet jij dat jouw zoon of dochter na zo’n avond de volgende dag niet te genieten is? „Breng hem of haar dan naar bed”, aldus Anneke.

Reacties op Twitter

Ondanks de smeekbede van haar kind, weet deze moeder dat haar 10-jarige niet tegen te weinig slaap kan. Dat wordt waarschijnlijk dus niet opblijven.

Karen wordt zo moe van die betutteling en vindt dat elke ouder zelf mag beslissen of een kind opblijft of doorslaapt tijdens de jaarwisseling.

Katrien laat haar kinderen lekker uitrazen en zelf beslissen, want ondanks hun beloftes houden ze het nooit vol - en zijn ze al voor het aftelmoment in dromenland.

Praat mee

Wat vind jij? Laat jij jouw kind opblijven met oud en nieuw? Of wil je zijn of haar slaapritme niet verstoren? Wellicht haal je jouw kind vlak voor de jaarwisseling even uit bed om samen naar het vuurwerk te kijken? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.