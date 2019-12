Daghoroscoop 21 december

VANDAAG JARIG

U weet dat rijkdom niet afhankelijk is van geld; in uw leven is rijkdom gevoelsmatig en niet materialistisch. Geen bezit, maar geestelijke rijkdom. U kunt u het beste omringen met positieve, vrolijke mensen. Als u een verbouwing van uw huis overweegt, plan die dan later dit jaar.

ZONDAG JARIG

Rijkdom zit bij u niet in welstand, maar in uw gezondheid en dgenen die van u houden. U bent gevoeliger dan veel andere mensen en daardoor snel gekwetst. Ook als anderen u niet met opzet bezeren, kunt u het toch als zodanig ervaren. Voor vrijgezellen ligt er een romance in het verschiet.

RAM

U kunt een plezierig intermezzo beleven; een voorbode van een genoeglijke periode met nieuwe mensen die uw horizon zullen verbreden. Uw sociale agenda zal de komende weken vol zijn, maar u zult er intens van genieten.

STIER

Een uitgelezen weekend om nieuwe mensen te ontmoeten. U zult geestiger zijn dan anders en anderen tot u trekken. Misschien kijkt u uit naar het bezoek van een bijzonder iemand, die, wie het ook is, licht zal brengen in uw leven.

TWEELINGEN

U kunt moeite hebben het tempo bij te houden als er veel van u wordt geëist op het gebied van reizen of een academische studie. Leuke herinneringen kunnen u motiveren plaatsen te bezoeken die u van vroeger kent.

KREEFT

Als u zorgvuldige plannen maakt hoeft een belangrijke kwestie geen problemen op te leveren. Misschien moet u een haastige belofte aan uw geliefde herroepen. Absolute eerlijkheid kan rekenen op een positieve reactie.

LEEUW

Focus op persoonlijke bezittingen en ideeën om inkomen te genereren. Tot het eind van het jaar bent u in staat relaties naar waarde te schatten en zullen contacten met anderen positief verlopen. Stel u blijmoedig op en blijf lachen.

MAAGD

U kunt het gevoel hebben dat u niet de aandacht krijgt waar u recht op hebt, maar misschien hebt u niet gevraagd wat u graag wilt hebben. Een goed moment om met een nieuw fitnessprogramma te beginnen en verstandiger te gaan eten.

WEEGSCHAAL

Sociale activiteiten zullen belangrijker worden waardoor routine verplichtingen naar de achtergrond zullen verhuizen. Voor vrijgezellen lijkt er sprake van toenemende romantiek. Wees bereid concessies te doen.

SCHORPIOEN

Confrontaties met familieleden behoren tot de mogelijkheden, zeker als u een leidinggevende positie in de familie inneemt. Ga er zorgvuldig mee om. Probeer een voorbeeld te zijn voor de anderen.

BOOGSCHUTTER

Zet drive en doorzettingsvermogen in als u en slag wilt winnen of de leiding wilt nemen van een project. De komende vier weken zijn gunstig voor schrijvers, studenten, sprekers en degenen die voor de media werken.

STEENBOK

Het kan moeite kosten u te concentreren op en aspect van uw leven dat u ’s nachts uit de slaap houdt. Misschien maakt u een probleem groter dan het is. Leg uw uitgaven onder de loep en zet het mes in overbodige abonnementen.

WATERMAN

Houd er rekening mee dat u in de schijnwerpers terecht kunt komen. Geniet ervan en schitter en straal. Kruip uit uw schulp na een periode van terughoudendheid of winterslaap en geef u over aan de algehele feestvreugde.

VISSEN

Verzamel in deze tijd van het jaar uw krachten om opgewassen te zijn tegen alle situaties en zaken die op u liggen te wachten. Maak een eind aan omstandigheden die hun beste tijd hebben gehad en kijk vooruit, niet achterom.

