Moet de rijbewijskeuring voor ouderen strenger worden?

Rijbewijskeuring

Senioren, personen ouder dan 75 jaar, kunnen hun rijbewijs pas verlengen nadat zij een medische keuring hebben gehad. Die rijbewijskeuring bestaat uit een medicatielijst, het controleren van de bloeddruk en een urineonderzoek, volgens Regel Zorg, informatieplatform over rijbewijs- en medische keuringen. Ook wordt bepaald of de bestuurder over voldoende gezichtsvermogen, motoriek, functie van de armen, benen en rug, en cognitieve en sociale functies beschikt. Vanaf je 70ste is je autorijbewijs 5 jaar geldig, aldus Snelweg.nl. Vanaf dan moet de rijbewijskeuring dus elke 5 jaar worden herhaald.

Petitie

De nabestaanden van Marvin (42) en Maike (38) roepen op dat 75-jarigen vaker en beter getest moeten worden op reactievermogen, volgens De Telegraaf. „Zodat verkeersdeelname voor henzelf en anderen veiliger wordt.”

Zelfstandigheid beperkt

Maar is dit een goed idee? Autorijden is voor sommige senioren misschien het enige mogelijke uitje. Wanneer ze geen autorijbewijs meer tot hun beschikking hebben, wordt hun zelfstandigheid en vrijheid waarschijnlijk een stuk beperkter.

Aftakelen

Aan de andere kant kun je door vaker en beter te testen het aantal auto ongelukken door senioren misschien verminderen. In 5 jaar tijd kunnen sommige senioren hard achteruit gaan, waardoor hun reactievermogen sterk verminderd zou kunnen zijn ten opzichte van het moment van de keuring.

Reacties

Inge denkt dat het probleem met auto-ongelukken niet alleen bij ouderen ligt. Zij maakt zich zorgen om de jonge, onervaren bestuurders.

Deze Twitteraar verbaast zich soms om de ouderen die nog achter het stuur stappen als zij al zo veel kwaaltjes hebben.

Daryl vraagt zich af hoe het zit met zijn 84-jarige moeder. Zij wil geen afstand doen van haar auto.

Praat mee

