Zou jij een Oekraïense vluchteling in huis nemen?

Sinds Rusland vorige week Oekraïne is binnengevallen zijn veel Oekraïners op de vlucht geslagen. De Telegraaf meldt dat er meer dan 450.000 mensen naar Polen zijn gevlucht. Dagelijks steken er rond de 100.000 mensen de grens over. De meeste Oekraïners blijven in Polen. Een deel reist door naar andere landen in Europa. Gezinnen in Nederland kunnen zich beschikbaar stellen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen en in huis te nemen.

Bemiddelaars

Verschillende organisaties treden op als als bemiddelaar om een Nederlands gezin te koppelen aan een Oekraïense vluchteling. Dit om te voorkomen dat mensen zonder nadenken iemand in huis halen. Zo kun je je aanmelden bij VluchtelingenWerk Nederland, via hun website word je doorgelinkt naar Takecarebnb. Daar vul je een intake formulier in om zo in contact te komen met gevluchte gezinnen die onderdak nodig hebben.

Aanmelden

Huib van Mierlo vertelt aan De Telegraaf waarom hij een kamer beschikbaar stelt voor vluchtelingen uit Oekraïne.„Hoe mooi is het als de achtergebleven mannen in Oekraïne weten dat hun naasten hier liefdevol worden opgevangen in gastgezinnen.” Huib probeert zoveel mogelijk Nederlanders aan te sporen om hun huis open te stellen voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Vluchtelingen in huis

Aan het Haarlems Dagblad vertelt Robert Zaal, de directeur van Takecarebnb, dat gezinnen die hun huis beschikbaar stellen voor vluchtelingen zich goed moeten realiseren wat een vluchteling in huis betekent. „Mensen komen vaak bang, boos en radeloos aan. Wil je die zware gesprekken voeren? En in praktische zin, als je gewend bent elke dag om half acht te gaan douchen en er staat nu iemand anders onder, of je gast wordt ziek – hoe ga je daarmee om? Zowel de praktische als de emotionele component kan heftig zijn, zeker als het langer duurt.”

Reacties

Zilvera laat op Twitter weten dat ze alleen familie of vrienden in huis zou nemen.

Annie vindt dat iemand een voorbeeld moet stellen;

Bij Lin thuis zorgt het voor een leuk gesprek.

Praat mee

