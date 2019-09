Badkledingdagen in de sauna... Verpreutsen we?

De Zwaluwhoeve heeft inmiddels meer badkleding- dan blootdagen. Ook andere sauna’s voeren steeds meer badkledingdagen in. Deskundigen zeggen dat het komt door de komst van social media. Dankzij alle fitgirls op Instagram, durven vooral jonge vrouwen zich niet meer naakt te laten zien.

Anderen denken dat religie een oorzaak is: mensen krijgen steeds meer de behoefte zichzelf te bedekken. En dat badkleding in de sauna minder hygiënisch zou zijn, is nooit bewezen. Een groot nadeel is wel dat het in de winter nogal koud is om in je kletsnatte bikini naar buiten te gaan.

Praat mee

Wat vind jij? Zijn we aan het verpreutsen en vind je het jammer dat sauna’s steeds meer badkledingdagen invoeren? Of ben je er juist wel blij mee? Praat met ons mee op onze Facebookpagina!

