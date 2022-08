Richelle is voedingscoach: ’Je mag me wakker maken voor een slagroomtaart’

Hoe ziet jouw wekelijkse menu er ongeveer uit?

„Ik probeer zo veel mogelijk gezond te eten. Ik heb een lactose- en glutenintolerantie. Ik doe aan intermittent fasting, omdat ik het heerlijk vind om tussen bepaalde tijden te eten. Meestal neem ik geen ontbijt. Dit is voor mij een soort dieet. De focus ligt hierbij niet op afvallen, maar meer op het rust geven aan mijn darmstelsel, ik geloof dat intermittent fasting daaraan bijdraagt. Het is fijn als het spijsverteringsproces echt de ruimte heeft. Ik kies in de ochtenden dat ik wel ontbijt vaak voor een bakje fruit. Tijdens de lunch kies ik voor plantaardige yoghurt met havermout, lijnzaad en noten. Ook een homemade soepje, salade of een glutenvrije wrap vind ik lekker. Voor het diner hou ik van een afwisseling van verschillende keukens; de Surinaamse en Aziatische keuken zijn mijn favoriet. Ik geef hier uiteraard mijn eigen draai aan met gezonde ingrediënten. Ik eet al 15 jaar heel bewust geen varkensvlees, voornamelijk kip en vis en regelmatig vegetarisch. Ik krijg maag- en darmklachten en acné, voornamelijk van varkensvlees. Dit blokkeert mijn spijsverteringsproces.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Ik let niet zo op mijn gewicht. Het belangrijkste is dat ik lekker in mijn vel zit. Daarom heb ik me ook al lang niet gewogen. Ik weet van cliënten dat de weegschaal de grootste vijand is, hoewel ik daar zelf niet zulke problemen mee heb. De focus ligt bij mij echt op gezond worden van binnenuit en je lekker energiek voelen.”

Hoe ben jij fit geworden?

„Met mijn voedingspatroon en ook met sporten. Ik doe aan fitboksen en krachttraining. Verder heb ik in de corona-lockdown periode een hometrainer aangeschaft. Ik vond toen dat ik moest blijven bewegen. Ik kijk tv als ik op de hometrainer zit. Veel mensen proberen af te vallen door te sporten, maar dat kan veel frustratie opleveren als je als je geen resultaat ziet. Ik sport om fit te blijven. Ik vind het niet moeilijk om deze levensstijl vol te houden, het is voor mij meer een gewoonte geworden. En natuurlijk eet ik af en toe ongezond. In het weekend kies ik af en toe voor een cheatmeal, vooral geen cheatday, want dan verval je vaak dagenlang in ongezonde keuzes. Als cheatmeal bestel ik bijvoorbeeld een patatje, Turkse pizza of een gerecht uit de Thaise keuken. Ook dat hoort erbij, het moet wel in balans zijn. Het is wel belangrijk om een goed slaapritme te hebben. Vermoeidheid is echt een killer. Als ik moe ben ga ik bijvoorbeeld niet naar de sportschool.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Ik merk dat mensen niet genoeg van zichzelf houden, waardoor ze niet voor zichzelf willen zorgen door gezond te gaan leven. Gezonde keuzes maken op het gebied van voeding en beweging helpen echt, je gaat je gegarandeerd energieker voelen en minder lichamelijke kwaaltjes ervaren.”

Wat is je grootste zonde?

„Taart! Een simpele slagroomtaart is echt mijn zonde, daar mag je mij echt voor wakker maken. Daarna krijg ik wel buikpijn hoor, dit vanwege mijn lactose intolerantie.”

Doet jouw gezin hetzelfde als jij?

„Ja voornamelijk wel. Mijn zoontje van negen heeft ook een lactose- en glutenintolerantie, hij eet daarom vrijwel hetzelfde als ik. Hij is en blijft wel een kind, hij houdt van snoepjes en chips, dat mag ook af en toe. Verder gaat mijn zoontje van vier wel eens mee naar de sportschool. De trainer kent hem inmiddels, dus kan hij gezellig meedoen met cardio-oefeningen. Hij doet dan ook oefeningen met lichaamsgewicht. Verder doen we allemaal mee met deze gezonde levensstijl, ook mijn man. Ik ben trots op onze sportieve familie.”

